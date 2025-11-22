'18명 스쿼드로 원정 승리' 정정용 감독 "부상자 더 나왔지만 있는 선수들 다 뛰면 돼"

[골닷컴, 상암] 김형중 기자 = 김천상무가 FC서울 원정에서 승리했다. 정정용 선수들은 스쿼드 걱정 속에서도 선수들이 잘 따라와 준다고 말했다.

김천은 22일 서울월드컵경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2025 37라운드 서울과 원정 경기에서 3-1로 승리했다. 전반전 김주찬의 선제골로 앞서간 김천은 린가드에게 동점을 허용했지만 경기 막판 박세진과 박태준의 연속골이 나오며 승점 3점을 챙겼다.

경기 후 공식 기자회견에 참석한 정정용 감독은 "선수들에게 3연패는 하지 말자고 했다. 승리해서 기쁘고 오늘 계기로 원하는 플레이, 하고자 하는 전술을 좋은 모습으로 풀어나가면 좋겠다. 원정이지만 팬들께 승리 소식 전해드려 기쁘다"라고 소감을 밝혔다.

이날 경기가 잘 풀린 원동력에 대해서는 "우리가 하고자 하는 시스템 안에서 선수들 역할을 극대화하는 것이다. 선수들이 잘 따라와줬다. 선수가 바뀌면서 두 경기할 때 조금씩 나아지는 걸 봤다. 득점 못하는 건 센터포워드 문제가 아니라 공격 전체의 문제였다. (이)동경이가 나가기 전에 골을 많이 넣어서 그렇지 오늘을 계기로 다양한 선수들이 골을 넣으면 좋겠다"라고 전했다.

이어 "좋은 선수들이다 보니 받아들이는 게 최대한 잘 받아들였다. 선수들 개인적으로 목표가 뚜렷하다. 어느 팀보다 동계를 빨리 시작하면 기대되는 부분이 있다. 그런 문화가 이 팀의 좋은 문화다"라고 했다.

선수들 개인의 목표에 대해선 "터닝 포인트가 선수들의 목표다. (여기 오면) 자유로워진다. 새로운 꿈을 꿀 수도 있고 여기서 기회가 되어 대표 선수가 되면 더 좋다. 그런 것들이 우리 팀을 만들어진 계기다"라고 말했다.

이날 승리로 김천은 2위도 바라볼 수 있게 됐다. 같은 시각 강원FC와 홈 경기를 치른 대전하나시티즌이 비기면서 양 팀의 승점 차는 단 1점이다. 공교롭게도 시즌 최종전에서 양 팀이 맞붙는다. 정정용 감독은 "성적에는 크게... 오늘 대전이 비겼더라. 도전적으로 한 경기 할 수 있다는 것이 좋다. 홈이기도 하고 이슈가 되면 좋은 거니깐 잘 준비하겠다"라고 말했다.

또 "(대전전에서) 스쿼드 변화는 없다. 오늘 부상자 2명이 더 나왔다. 있는 선수가 다 뛰면 된다. 그렇게 준비 잘 하겠다"라며 얇은 스쿼드에 대해 크게 개의치 않았다.