10년 동안 활약한 ‘원클럽맨’ 동행 계속 이어간다! 광주FC, 베테랑 풀백 이민기와 재계약 체결 [오피셜]

프로축구 K리그1(1부) 광주FC가 지난해 주장을 맡아 팀을 이끈 베테랑 풀백 ‘원클럽맨’ 이민기와 재계약을 체결하면서 2027년까지 동행을 이어가기로 했다. 이민기를 포함한 선수단은 전원 연봉 협상을 마무리한 광주는 동계 전지훈련지인 태국 후아힌으로 이동해 본격적인 시즌 준비에 전념하고 있다.

이민기는 2016년 광주에서 프로 데뷔한 이후 군 복무 기간을 제외하고 줄곧 광주 유니폼만을 입고 활약해 온 대표적인 ‘원클럽맨’이다. 현재까지 K리그 통산 172경기에 출전하며 구단 역대 최다 출장 3위에 이름을 올리고 있다.

꾸준한 출전과 안정적인 경기 운영 능력을 바탕으로 팀의 핵심 전력으로 자리매김한 이민기는 2022년 K리그2(2부) 최다 승점 및 최다 승 기록 달성에 기여했으며, 2023년에는 구단 K리그1 역대 최고 성적인 3위 달성의 주역으로 활약했다. 당시 K리그1 베스트11 좌측 풀백 부문 후보에 오르며 기량을 인정받았다.

2024년에는 부주장으로 선임돼 선수단 내 중심 역할을 수행했으며, 2025년에는 주장 완장을 차고 팀을 이끌며 시도민구단 최초 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 8강 진출이라는 의미 있는 성과를 이뤄냈다.

현재 이민기는 K리그1 통산 135경기 출전을 기록 중인데, 이는 구단 역대 최다 출장 기록이다. 상주 상무 시절을 포함해 K리그 통산 189경기에 출전해 올해 통산 200경기 달성을 눈앞에 두고 있다.

재계약을 맺은 이민기는 “프로 데뷔부터 지금까지 한 팀에서만 뛰어왔다는 점이 제게는 큰 자부심”이라고 강조하면서 “항상 믿고 응원해주신 팬분들께 보답할 수 있도록 경기장 안팎에서 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.