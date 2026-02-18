‘1골·3도움’ 손흥민, 새해 첫 공식전부터 미친 활약상…‘부앙가 해트트릭’ LA FC는 레알 에스파냐 6대 1 완파

[골닷컴] 강동훈 기자 = 미국 메이저리그사커(MLS) 로스앤젤레스 FC(LA FC) 손흥민이 새해 첫 공식전이자, 커리어 처음으로 출전한 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵에서 1골·3도움을 올리는 맹활약을 펼치며 승리에 앞장섰다.

손흥민은 18일(한국시간) 온두라스 산페드로술라 프란시스코 모라산 스타디움에서 끝난 레알 에스파냐(온두라스)와 2026 CONCACAF 챔피언스컵 1라운드 1차전 원정경기에서 선발 출전해 교체로 물러나기 전까지 62분을 소화하면서 1골·3도움을 기록했다. LA FC는 6대 1로 대승을 거뒀다.

이날 최전방 공격수로 나선 손흥민은 드니 부앙가, 데이비드 마르티네스와 함께 공격 삼각편대를 꾸렸다. 마크 도스 산토스 감독은 손흥민에게 최전방 공격수 역할을 맡기면서 수비 가담을 줄이고 공격에만 최대한 집중할 수 있도록 전술적인 움직임을 지시했다.

LA FC는 킥오프 3분 만에 선제골로 앞서갔다. 마르티네스가 페널티 박스 안 오른쪽 측면을 돌파하는 과정에서 후안 마누엘 카펠루토의 태클에 걸려 넘어져 페널티킥(PK)을 얻어냈고, PK 키커로 나선 부앙가가 깔끔하게 성공시켰다.

분위기를 가져온 LA FC는 공세를 몰아치면서 연속골을 뽑아냈다. 전반 11분 역습 상황에서 손흥민이 순식간에 하프라인 아래에서부터 페널티 아크서클 정면까지 돌파한 후 전진 패스를 찔러주자 오프사이드 라인을 절묘하게 무너뜨린 마르티네스가 감각적인 왼발 슈팅으로 추가골을 넣었다.

LA FC의 파상공세는 계속됐다. 이 과정에서 손흥민이 전반 22분 골맛을 봤다. 부앙가가 페널티 박스 안 왼쪽 측면으로 치고 들어오는 과정에서 카를로스 메히아에게 걸려 넘어져 얻어낸 PK 찬스에서 키커로 나선 손흥민이 침착하게 성공했다.

흐름을 탄 손흥민은 내친김에 도움 해트트릭을 완성했다. 전반 24분 후방에서 날아온 롱패스를 환상적인 볼 터치로 잡은 손흥민은 유려한 개인기를 선보이더니 뒤따라오던 부앙가에게 패스를 내주자, 부앙가가 오른발로 밀어 넣었다. 전반 39분에는 문전 오른쪽 부근에서 컷백을 내주자 티모시 틸만이 재치 있게 뒷발로 마무리했다.

LA FC는 후반 6분 레알 에스파냐에 만회골을 헌납했다. 조셉 베나비데즈의 프리킥을 잭 장 밥티스트가 문전 앞으로 쇄도하면서 헤더 슈팅으로 골네트를 흔들었다. 이후 도스 산토스 감독은 후반 17분 손흥민과 마르티네스, 스티븐 에우스타키오를 빼고 나단 오르다스와 타일러 보이드, 마티유 초니에르를 투입했다.

LA FC는 다시 공격을 몰아치더니 승부에 쐐기를 박았다. 후반 26분 세르지 팔렌시아가 오른쪽 측면에서 땅볼 크로스를 올리자 문전 앞으로 쇄도하던 부앙가가 오른발로 가볍게 밀어 넣었다. 결국 LA FC는 6대 1 대승으로 올해 첫 공식전을 승리로 장식했다.

한편, 1962년 창설된 CONCACAF 챔피언스컵은 북중미카리브 대륙을 대표하는 최상위 클럽대항전이다. 유럽 대륙으로 따지면 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL), 아시아 대륙으로 놓고 보면 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE)와 같은 격의 클럽 대항전이다.

CONCACAF 챔피언스컵에는 총 27개 팀이 참가한다. 1라운드에선 22개 팀이 출전해 2라운드 진출권을 다투고, 승리한 11개 팀과 2라운드에 직행한 5개 팀이 16강 토너먼트를 진행한다. 준결승까지는 홈 앤드 어웨이 방식으로 열리고, 1·2차전 합산 스코어가 같을 경우 원정 다득점 원칙을 적용한다.