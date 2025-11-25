‘1골·1도움’ 박태준, K리그1 37라운드 MVP…‘날카로운 공격력’ 김천은 베스트 팀 선정

[골닷컴] 강동훈 기자 = 1골·1도움을 기록하면서 승리를 이끈 박태준(김천)이 하나은행 K리그1 2025 37라운드 MVP(최우수선수)로 선정됐다.

한국프로축구연맹은 K리그1 37라운드 MVP와 베스트 매치, 베스트 팀, 베스트11을 25일 발표했다. MVP는 박태준이 받았다.

박태준은 22일 서울월드컵경기장에서 열린 서울전에서 1골·1도움을 기록하며 김천의 3대 1 승리를 이끌었다. 박태준은 전반 33분 도움을 기록한 후 후반 추가시간 쐐기골을 기록, 이날 김천이 기록한 3골 중 2골을 책임졌다.

박태준의 활약을 앞세워 날카로운 공격력을 앞세워 완승과 함께 2위 탈환에 성공, 최종 라운드(38라운드)를 앞두고 준우승 경쟁에서 우위를 점한 김천은 베스트 팀에도 선정됐다.

베스트 매치는 23일 제주월드컵경기장에서 열린 제주와 대구의 맞대결로, 최하위 두 팀은 서로 치열하게 맞섰다. 하지만 1대 1 무승부를 거두면서 승부를 가리지 못했고, 강등 확정도 최종라운드로 향하게 됐다.

베스트11에는 MVP에 선정된 박태준을 비롯해 김주찬, 박세진, 이정택(이상 김천), 변준수, 프리드욘슨(이상 광주), 안준수, 이재원(이상 수원FC), 김륜성(제주), 박상혁(강원), 지오바니(대구)가 이름을 올렸다.

한편 베스트11과 MVP는 프로축구연맹 기술위원회 산하 기술연구그룹(TSG)의 정량, 정성 평가를 통해 선정된다. 매 라운드 TSG 위원은 각각 해당 경기의 베스트11과 MOM(Man Of the Match)을 선정한다.

이후 경기별 베스트11에 선정된 선수들을 대상으로 TSG 위원 평점과 의견, K리그 공식 부가 데이터 업체 비프로 평점을 종합해 해당 라운드의 베스트11을 최종 결정하게 된다. MVP는 각 경기의 MOM을 후보군으로 정한 뒤, 베스트11과 동일한 방식으로 선정한다.