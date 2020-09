'월드클래스' 다시 한번 소개된 손흥민의 '그 골'

"This is Sensationl! World Class!" (이건 놀랍습니다. 월드클래스입니다!)

[골닷컴] 이성모 기자 = "This is Sensationl! World Class!" (이건 놀랍습니다. 월드클래스입니다!)



지난 시즌 프리미어리그 공식 선정 시즌 최고의 골이 된 손흥민의 번리 전 골이 새 시즌 개막을 1주여일 앞둔 4일 다시 한 번 프리미어리그 공식 소셜미디어 계정을 통해 소개됐다.



프리미어리그 측은 4일 공식 트위터를 통해 지난 시즌 번리 전에서 나왔던 골 장면을 다시 한 번 공유하며 "시즌 최고의 골, 이 달의 골, '오늘의 골'"이라는 코멘트와 함께 "손흥민의 골을 다시 한 번 감상할 이유"라고 소개했다.



해당 골 장면은 "This is Sensational! World Class!"라는 현지 코멘터의 찬사가 가득한 코멘트까지 자막까지 함께 소개되어 그 생생함을 더했다.



사진=프리미어리그 공식 트위터