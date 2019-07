[오피셜] '4골-1도움' 강원 조재완 6월 '이 달의 선수상' 수상

강원FC 공격수 조재완이 EA코리아가 후원하는 K리그 6월 '이달의 선수상'을 수상했다.

[골닷컴] 김형중 기자 = 6월 23일 포항전 해트트릭으로 팀의 5-4 역전승을 견인하는 등 6월 한 달간 맹활약한 조재완이 6월 ‘이 달의 선수상’을 수상했다.

이번 시즌부터 글로벌 스포츠게임 전문 기업 일렉트로닉아츠코리아(Electronic Arts Korea LLC., 이하 'EA코리아')가 후원하고 한국프로축구연맹(이하 '연맹')이 선정하는 K리그 "이 달의 선수상(Player Of The Month, POTM)"이 신설됐다. 한 달간 열린 K리그1 경기의 베스트일레븐과 MVP에 선정된 선수들을 후보군으로 연맹 경기위원회가 1차 투표(70점)를 진행하고, 1차 투표에서 상위권을 차지한 복수의 후보들을 두고 2차 팬투표(K리그 온라인 채널 투표 20점, FIFA 온라인 4 유저투표 10점)를 진행하여 가장 많이 득표한 선수를 선정하는 방식이다.

이번 ‘이 달의 선수상’ 자리를 두고 조재완, 정조국(이상 강원), 오스마르(서울), 완델손(포항)이 경합을 벌였다. 그 결과, 1차 전문가 투표와 2차 팬투표를 거쳐 조재완이 합산점수 38.3점으로 2위 오스마르(29.9점)를 따돌리고 ‘이 달의 선수’의 영광을 안았다.

조재완은 6월 한 달간 강원이 치른 네 경기에 모두 선발로 출장해 4골 1도움을 기록하며 팀의 무패행진을 도왔다. 공격 포인트 외에도 주간 베스트11(1회), 주간 MVP(1회), 경기 최우수선수(1회)에도 선정되며 6월을 자신의 달로 만들었다. 특히, 6월 23일 포항과의 홈경기에서 후반 3골을 몰아치며 0대4로 끌려가던 팀을 5대4 승리로 이끈 바 있다.

‘6월의 선수’ 조재완에게는 EA코리아가 제작한 트로피와 함께 부상 100만원이 수여된다. 또한, ‘이달의 선수(Player Of The Month)’ 패치가 새겨진 유니폼을 이번 시즌 종료 시까지 착용할 예정이다.

한편, EA코리아에서 제작한 조재완의 POTM 관련 영상이 다음 주 중 K리그 공식 홈페이지(kleague.com), K리그 SNS 채널, 네이버TV를 통해 공개될 예정이다.

< 6월 이달의 선수 투표 결과 >

1차 전문가 투표 (70점 만점)

1위 조재완(28.6점) / 공동 2위 완델손, 오스마르(15.9점) / 4위 정조국(9.6점)

2차 팬 투표 - K리그 온라인 채널 투표 (20점 만점)

1위 오스마르(9점) / 2위 조재완(8.7점) / 3위 완델손(1.5점) / 4위 정조국(0.8점)

2차 팬 투표 - FIFA 온라인 4 유저 투표 (10점 만점)

1위 오스마르(5점) / 2위 정조국(3점) / 공동 3위 조재완, 완델손(1점)

