[공식발표] 잉글랜드 대표팀, 새 유니폼 공개...홈 하양-어웨이 파랑

[골닷컴] 이명수 기자 = 잉글랜드 축구 국가대표팀이 새로운 유니폼을 공개했다. 홈 유니폼은 고유색인 흰색으로 제작됐고, 어웨이는 짙은 파란색이었다.

잉글랜드 축구협회(FA)는 1일(한국시간) 공식 홈페이지를 통해 새로운 유니폼 컬렉션을 공개했다. 이들은 “잉글랜드의 2020 컬렉션은 흥미로운 젊은 선수들과 열정적인 팬 사이에 조화를 이루고 있다”고 전했다.

홈 유니폼은 흰색으로 제작됐다. 진한 파란색 크루넥이 특징이며 사자 공동체 그래픽이 양각으로 새겨져 있다. 반바지도 파란색이다.

어웨이가 눈에 띈다. FA는 “머리부터 발끝까지 파란색으로 표현됐다. 'We are Lions / We are England'라는 문구가 새겨진 목 칼라에는 90년대 저지 문화를 담았다. 빨간색 측면 줄무늬와 사자 문양으로 활력을 표현했다”고 설명했다.

잉글랜드는 오는 6일과 9일, 아이슬란드와 덴마크를 상대로 UEFA 네이션스리그 경기를 치른다. 이때 새로운 유니폼을 입고 경기에 임할 것으로 보인다.