韓 풋살 아시안컵 앞두고 국내 최종소집 훈련 진행…16일 인도네시아 출국

[골닷컴] 강동훈 기자 = 이달 말 아시아축구연맹(AFC) 풋살 아시안컵에 출전하는 한국이 대회를 앞두고 국내 최종소집을 실시한다. 소집명단은 21명으로 구성됐다. 작년 9월 대회 예선에 참가한 14명 중 12명이 변함없이 합류했다. 이번 국내 최종소집을 거쳐 대회에 나설 14명의 명단은 15일 확정된다.

파울로 페르난데스 감독이 이끄는 한국은 12일부터 15일까지 경기도 이천에 위치한 LBFS 트레이닝센터에서 대회를 대비한 국내 최종소집을 진행한다. 이후 16일 인천공항을 통해 대회가 열리는 인도네시아 자카르타로 출국 예정이다.

16개국이 참가하는 이번 대회는 이달 27일부터 내달 7일까지 개최된다. 4개국씩 4개 조로 나뉘어 조별리그를 치른 뒤 각 조 1, 2위 8개국이 토너먼트에 진출하는 방식이다. A조에 속한 한국은 27일 인도네시아, 29일 이라크, 31일 키르기스스탄과 차례로 조별리그 일정을 치른다.

한국은 지난해 9월 페르난데스 감독 선임 직후 중국에서 열린 국제대회에 출전해 경쟁력을 강화했고, 같은 달 태국에서 실시된 이번 대회 예선에서 태국에 이어 조 2위를 차지하며 본선 진출권을 획득한 바 있다.

◆ 풋살 아시안컵 대비 국내 최종소집 명단(21명)

▲ 골레이로(GOLEIRO·골키퍼) = 신재준(경기LBFS), 이진우(고양불스풋살클럽), 정주호(용인대흥FS), 한상석(강원FS)

▲ 픽소(FIXO·수비수) = 강주광, 신하일(이상 용인대흥FS), 유승무, 황운(이상 경기LBFS)

▲ 아라(ALA·미드필더) = 경정수, 엄지용(이상 고양불스풋살클럽), 김민성(노원제너FS), 김은수, 엄시준, 이준원, 신종훈(이상 경기LBFS), 김주호(용인대흥FS), 이영훈(전주시민풋살구단), 최주영(강원FS)

▲ 피보(PIVO·공격수) = 김건우(경기LBFS), 문종현(강원FS), 최현빈(고양불스풋살클럽)