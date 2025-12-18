‘韓 축구 최초’ 이강인 6관왕 쾌거…파리 생제르맹, 플라멩구 꺾고 인터콘티넨털컵 우승

[골닷컴] 이정빈 기자 = 이강인이 한 해에만 6개 트로피를 차지했다. 그의 소속팀인 파리 생제르맹이 인터콘티넨털컵에서 플라멩구를 누르고 우승 트로피를 들어 올렸다.

파리 생제르맹은 18일(한국 시각) 카타르 알라이얀에 있는 아흐메드 빈 알리 스타디움에서 열린 2025 국제축구연맹(FIFA) 인터콘티넨털컵 결승에서 플라멩구와 1-1로 비긴 뒤, 승부차기에서 2-1로 승리했다.

이 경기를 승리한 파리 생제르맹은 2025년 한 해 동안 6개 트로피를 가져갔다. 프랑스 리그1, 쿠프 드 프랑스, 트로페 데 샹피옹, 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL), UEFA 슈퍼컵, FIFA 인터콘티넨털컵을 모두 휩쓸었다. 2009년 바르셀로나, 2020년 바이에른 뮌헨에 이어서 역대 3번째 6관왕 팀이 나왔다.

경기 초반은 파리 생제르맹의 확실한 우세였다. 비티냐와 이강인이 유효 슈팅을 만들며 상대 아구스틴 로시 골키퍼를 위협했다. 전반 9분 로시 골키퍼가 급하게 걷어낸 공이 멀리 가지 못했고, 재빠르게 공을 받은 파비안 루이스가 중거리 슈팅으로 골망을 흔들었다. 그런데 득점 이전에 이미 공이 나갔다는 판정이 나와 득점이 취소됐다.

전반 31분 좌측면에서 공을 잡은 이강인이 상대 압박을 벗어나려는 과정에서 부상을 입었다. 상대 수비수와 충돌한 이강인은 왼쪽 허벅지 통증을 붙잡고 불편한 기색을 내비쳤다. 파리 생제르맹은 전반 35분 이강인을 세니 마율루로 교체했다. 전반 38분 데지레 두에의 크로스를 흐비차 크바라츠헬리아가 밀어 넣으며 선취골을 기록했다.

후반전 들어서 플라멩구의 맹공이 시작됐다. 후반 17분 플라멩구는 마르퀴뉴스의 반칙으로 얻은 페널티 킥을 조르지뉴가 처리하면서 승부의 추를 동등하게 만들었다. 이후 두 팀은 여러 차례 기회를 잡았으나, 모두 마무리가 아쉬웠다. 특히 후반 추가시간 5분 마르퀴뉴스가 경기를 끝낼 수 있었으나, 문전 앞 기회를 허무하게 날려버렸다.

연장전에서도 결판이 나지 않자, 승부차기로 이어졌다. 첫 키커들이 모두 성공했지만, 두 번째 키커들은 모두 실패했다. 세 번째 키커에서 승부가 갈렸다. 플라멩구의 페드루가 넣지 못한 가운데, 파리 생제르맹의 누누 멘데스는 로시 골키퍼를 뚫었다. 이후 플라멩구의 두 키커도 승부차기에 실패했고, 파리 생제르맹이 우승을 차지했다.

이날 선발로 출전한 이강인은 제로톱 역할을 맡았다. 최전방에 나섰지만, 유기적인 움직임으로 동료와 호흡을 맞췄다. 다만 전반 31분 상대와 충돌한 후 왼쪽 허벅지에 통증을 호소했다. 경기장에 주저앉은 이강인은 결국 마율루와 교체되어 경기를 일찌감치 마쳤다.

이강인의 부상 상태가 어느 정도인지 상세한 이야기는 나오지 않았다. 다행인 건 그가 경기 후 시상식에 나타났다는 것이다. 이강인은 우승 메달을 들고 동료들과 FIFA 인터콘티넨털컵 트로피를 들며 환호했다.