韓 축구 초비상! 뮌헨, KIM '4옵션' 분류→올여름 매각 확정적…김민재는 "PL 이적 관심 없어, 도전자 역할에 만족"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 바이에른 뮌헨이 올여름 김민재(29)의 매각을 결단했다. 반면 김민재는 '도전자' 역할에 만족한다며 프리미어리그(PL) 팀 이적에 큰 관심을 보이고 있지 않다는 후문이다.

뮌헨은 12일(이하 한국시간) 독일 뮌헨의 알리안츠 아레나에서 열린 RB 라이프치히와 2025/26 독일축구연맹(DFB)-포칼 8강 홈 경기에서 해리 케인과 루이스 디아스의 연속골에 힘입어 2-0으로 승리하며 준결승 진출에 성공했다.

이날 김민재는 대기 명단에 이름을 올렸으나 끝내 출전하지 못했다. 뱅상 콤파니 감독은 교체 카드 5장 중 4장을 활용했는데, 자말 무시알라·콘라트 라이머·레온 고레츠카·이토 히로키가 차례로 투입됐다.

이제는 다요 우파메카노, 요나탄 타, 이토에 이은 '4옵션' 신세다. 김민재는 지난 9일 같은 장소에서 치러진 TSG 1899 호펜하임과 2025/26 분데스리가 21라운드 홈 경기(5-1 승리)에서는 아예 명단 제외됐다.

독일 매체 'TZ'의 11일 보도에 따르면 콤파니는 경기 후 기자회견을 통해 "특별한 의미가 있는 건 아니"라고 김민재의 명단 제외 배경을 설명했다.

다만 뮌헨 내부적으로는 매각을 염두에 둔 것으로 보인다. 막스 에베를 단장은 9일 독일 매체 '슈포르트'에 "모두 건강해 김민재가 기용되지 못한 것이다. 향후 일정을 위한 결정은 아닐 것"이라는 의미심장한 발언을 남겼다.

독일 매체 '빌트'의 율리안 아가르디 기자는 13일 "김민재는 현재 도전자 역할에 만족하고 있으며 호펜하임전 명단 제외에도 흔들리지 않았다. 뮌헨에서 여전히 편안함을 느끼고 있다"고 밝혔다.

그러면서 "오히려 올여름 이적 가능성을 둘러싼 고민은 뮌헨이 더 많이 하고 있다. 김민재는 PL 구단들의 관심에도 불구하고 이적을 강하게 요구하고 있지 않다. 반면 뮌헨은 올여름 제안을 들어볼 준비가 됐다"고 덧붙였다.