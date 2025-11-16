韓 축구 역대급 ‘희소식’, 마지막 자존심 ‘부활 신호탄’ 쏜다…황희찬, 새 사령탑 체제서 ‘입지 회복→베스트11 전망’

[골닷컴] 강동훈 기자 = 올 시즌 성적 부진을 이유 경질된 비토르 페레이라(57·포르투갈) 감독 체제에서 많은 기회를 받지 못했던 황희찬(29·울버햄튼 원더러스)이 새롭게 지휘봉을 잡은 롭 에드워즈(42·웨일스) 감독 체제에서 입지를 되찾을 거로 보인다. 현지에선 에드워즈 감독의 전술과 성향 등을 고려했을 때 황희찬이 베스트11에 포함되면서 중용될 것으로 전망했다.

영국 매체 기브 미 스포츠는 13일(한국시간) “사령탑을 교체한 울버햄튼은 에드워즈 감독 체제에서 새로운 시대를 맞이한 가운데, 강등 위기에서 벗어나기 위한 사투를 벌여야 한다. 에드워즈 감독은 어려운 상황을 헤쳐나가고자 몇 가지 변화를 줄 가능성이 크다”고 보도했다.

앞서 울버햄튼은 지난 12일 공식 홈페이지를 통해 “에드워즈 감독을 새 사령탑으로 선임했다. 계약기간은 3년 반”이라고 발표했다. 울버햄튼은 에드워즈 감독을 데려오기 위해 미들즈브러에 300~400만 파운드(약 57~77억 원)의 보상금을 지급한 것으로 전해졌다.

에드워즈 감독은 6년 만에 울버햄튼으로 다시 돌아오게 됐다. 선수 시절 울버햄튼(2004~2008년)에서 활약했던 그는 2013년 현역 은퇴한 후 울버햄튼에서 지도자의 길을 걷기 시작했다. 울버햄튼 수석코치와 감독대행을 지내다가 2019년 떠난 왓퍼드, 루턴 타운, 미들즈브러 등을 이끌며 지도력을 인정받았고, 이번에 울버햄튼의 부름을 받고 돌아오게 됐다.

당장 강등 위기에 놓인 울버햄튼을 구출해야 하는 특명을 받은 에드워즈 감독은 우선 자신의 전술을 빠르게 입힐 거로 예상되고 있다. 이런 가운데 매체는 에드워즈 감독 체제에서 울버햄튼의 베스트11을 전망했다. 포메이션은 4-2-3-1 대형이다. 에드워즈 감독이 지도자 생활 내내 포백 전술을 주로 활용해온 만큼, 울버햄튼에서도 포백 전술을 입힐 거로 내다봤다.

최전방에는 예르겐 스트란드 라르센이 위치한다. 그 뒤에서 황희찬을 중심으로 좌우에 각각 장리크네르 벨가르드와 마셜 무네치가 삼각편대를 꾸려 라르센을 지원 사격한다. 3선 중원에는 주앙 고메스와 안드레가 호흡을 맞추고, 우고 부에노와 라디슬라프 크레이치, 산티아고 부에노, 잭슨 차추아가 수비라인을, 조제 사가 골문을 각각 지킨다.

매체는 “페르 로페스와 존 아리아스는 지난여름 공격진 보강의 일환으로 영입됐지만 뚜렷한 성과를 내지 못했다. 때문에 에드워즈 감독은 기본 전술로 돌아갈 것으로 보인다”며 “최전방에는 올 시즌 부진했지만 라르센이 기용될 가능성이 크고, 황희찬이 2선 중앙에서 라르센을 지원하는 역할을 맡을 거로 보인다. 벨가르드와 무네치는 좌우에 위치할 것”이라고 설명했다.

전망대로라면 황희찬 입장에선 이보다 더 반가울 수가 없다. 그는 부상 등을 이유로 이탈한 시간도 많긴 했지만 기존에 페레이라 감독 체제에선 전술적인 이유로 많은 기회를 받지 못했다. 실제 울버햄튼이 페레이라 감독 체제에서 통산 38경기를 치르는 동안 황희찬은 23경기에 나섰는데 평균 출전시간은 44.1분밖에 되지 않았다. 공격포인트는 3골(2도움)에 그쳤다.

더군다나 페레이라 감독은 지난 시즌 황희찬에게 기회를 줄 수 없다고 공개적으로 밝히기도 했었다. 그는 당시 “지금까지 황희찬의 자리가 없었다. 이게 축구”라고 강조하면서 “황희찬에게 주전을 보장할 수 없다. 만약 떠나고 싶다면 그와 대화를 나눌 준비가 돼 있다”고 말했다.

하지만 자신을 철저하게 외면한 페레이라 감독이 성적 부진을 이유로 경질되고 에드워즈 감독이 새롭게 부임, 주전 경쟁이 다시 원점으로 돌아간 상황에서 예상 베스트11 포함됐다는 건 황희찬으로선 남은 시즌 다시 입지를 회복할 수 있다는 뜻으로 해석할 수 있다.

황희찬은 다만 남은 시즌 선발로 입지를 굳히기 위해선 스스로 달라지는 모습을 보여줘야 한다. 올 시즌 사실 출전할 때마다 별다른 인상을 남기지 못했고, 여전히 부상이 잦아 이탈하는 시간도 많았다. 결국 중용받기 위해선 다시 찾아온 기회를 확실히 잡는 게 중요하다.