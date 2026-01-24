韓 축구 ‘대굴욕’ 승부차기 끝 베트남에 사상 첫 패배…U-23 아시안컵 4위→이민성 감독 “아직 완성 단계 아냐”

한국 축구가 베트남과 승부차기까지 간 끝에 패하는 굴욕 속에 아시아축구연맹(AFC)이 주관하는 23세 이하(U-23) 아시안컵을 4위로 마감했다. 이민성 감독은 “아직 저희는 완성 단계가 아니라고 생각한다”며 “계속해서 발전해야 한다”고 말했다.

이민성 감독이 이끄는 한국은 24일(한국시간) 사우디아라비아 제다의 킹 압둘라 스포츠 시티 홀 스타디움에서 끝난 베트남과 대회 3·4위전에서 패했다. 연장전까지 120분 동안 2대 2로 승부를 가리지 못한 한국은 승부차기에서 6대 7로 졌다.

이날 패배는 그야말로 충격 그 자체였다. 한국은 종전까지 이 나이대에서 베트남을 상대로 6승3무를 유지하면서 무패를 이어왔다. 그러나 사상 처음으로 이날 패했다. 물론 승부차기 결과는 공식 기록상 무승부지만 베트남과 승부차기까지 가서 패한 것 자체는 굴욕이다.

이로써 한국은 2020년 이후 6년 만에 4강에 올랐지만 준결승에서 두 살 어린 ‘숙명의 라이벌’ 일본에 무너진 데 이어 베트남에도 패하면서 4위에 머물며 자존심을 구겼다. 반면 김상식 감독이 이끄는 베트남은 2018년 이후 최고 성적인 3위를 차지했다. 2018년 당시엔 박항서 감독 체제에서 준우승을 거뒀던 바 있다.

한국은 이날 초반부터 높은 점유율을 유지했지만 수비에 무게 중심을 둔 베트남을 뚫지 못하며 제대로 된 공격은 펼치지 못했다. 도리어 베트남의 간헐적인 역습에 흔들리더니 전반 30분 선제실점을 내줬다. 응우옌 딘 박(꽁안 하노이)이 페널티 박스 밖 왼쪽 측면에서 컷백을 연결하자 응우옌 꾸옥 비엣(닌빈FC)이 왼발 슈팅으로 밀어 넣었다.

일격을 맞은 한국은 전반 34분 정승배(수원FC)가 코너킥 이후 상황에서 볼 경합 도중 딘 박의 높게 뜬 발에 부딪혀 페널티킥(PK)을 얻어내는 듯했다. 하지만 비디오 판독(VAR) 온 필드 리뷰를 거쳐 판정은 번복됐다. 주심은 위험한 장면이긴 했지만 딘 박의 발이 정승배의 머리를 직접적으로 가격하진 않았다고 판단했다.

궁지에 몰린 한국은 하프타임 때 강성진(수원 삼성)과 이현용(수원FC), 이찬욱(김천 상무)을 투입하며 변화를 가져간 후 반격에 나섰고, 파상공세 속 마침내 승부를 원점으로 돌렸다. 후반 24분 페널티 박스 안에서 공을 잡은 김태원(카탈레 도야마)이 페널티 아크서클 쪽으로 나오다가 강력한 오른발 터닝 슈팅으로 골망을 흔들었다.

하지만 한국은 불과 2분 만에 다시 리드를 내줬다. 프리킥 상황에서 딘 박의 오른발 슈팅이 그대로 골망을 갈랐다. 패색이 짙던 한국은 후반 41분 딘 박의 다이렉트 퇴장으로 수적 우위를 점하면서 일말의 희망이 생기면서 공격의 고삐를 당겼다.

한국은 결국 후반 추가시간 7분 극적으로 승부를 원점으로 돌렸다. 롱볼이 페널티 박스 안으로 투입되자 이현용이 높게 뛰어올라 머리로 떨궈준 것을 신민하(강원FC)가 혼전 상황에서 가슴 트래핑 후 왼발 슈팅으로 골네트를 출렁였다.

결국 승부는 연장전으로 향했다. 수적 우위를 점한 한국은 연장전에서 공격을 몰아쳤다. 그러나 결정력 부족에 시달리며 번번이 기회를 날렸고, 승부차기로 접어들었다. 한국이 선축한 가운데 1번부터 6번 키커까지 모두 성공했고, 7번 키커에서 희비가 갈렸다. 한국은 배현서(경남 FC)가 실축했고 베트남은 응우옌 탄 난(PVF-CAND)이 성공했다.

이민성 감독은 “연장전에서 조금 더 침착하게 경기를 풀어갔어야 했는데 그러지 못한 게 아쉽다. 수적 열세로 라인을 내린 베트남을 공략할 기술적인 보완이 부족했다”고 고개를 숙였다. 이어 “실점이 많아 아쉬웠지만 득점 상황에서 좋았던 모습도 많았다”며 “하프 스페이스 공략이나 파이널 서드에서의 세부 움직임을 개선한다면 훨씬 좋아질 것”이라고 덧붙였다.