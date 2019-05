英 신문, 토트넘-리버풀 "UCL 결승, 준비 완료" [GOAL LIVE]

(토트넘과 리버풀의 소식들로 도배된 英 신문. 사진 = 장희언 기자)

[골닷컴, 런던] 장희언 기자 = "It's the final countdown to UCL final (UCL 결승, 마지막 카운트다운)"



26일(이하 현지시간) 영국 주요 일간지는 스포츠 1면을 통해 챔피언스리그 결승을 앞둔 토트넘과 리버풀에 대해 다뤘다. 토트넘을 이끄는 마우리시오 포체티노 감독과 리버풀의 주장 조던 헨더슨에 대한 소식들로 주를 이루었다.



영국 언론 '더 선'은 토트넘의 포체티노 감독이 현역 선수 시절 때부터 자신이 속한 팀에 대한 애정이 남달랐음을 전했다. 포체티노 감독은 과거 에스파뇰서 선수로 뛰던 때 두 번의 코파 델 레이 우승을 거뒀는데 항상 경기 전 사진 찍는 것에 대한 불만이 있었다고 밝혔다.



기사에 따르면 포체티노 감독은 "(현역 시절) 항상 11명의 선발 선수들만 사진 찍는 것에 화가 났었다. 왜냐하면 결승에서 이기면 오직 11명의 선수만이 (역사적인 순간을 사진으로 담아낸) 벽에 걸릴 것이기 때문이다. 그것은 불공평하다"고 주장했다.



그는 "사람들은 단체 사진에 대해 신경 쓴다. 하지만 선수들은 우리가 생각하는 것보다 더 많이 신경 쓴다. 내가 선수로 뛰던 때 그 문제로 조직위 혹은 클럽과 싸우곤 했다. 하지만 지금 나는 감독이다. 이번 결승에서는 선수단 단체로 사진 찍는 것을 제안할 예정이다"고 설명했다.

이와 함께 '데일리 스타'는 헨더슨이 리버풀의 정식적 지주답게 팀에 대한 큰 자부심을 갖고 있음을 보도했다. 헨더슨은 리버풀이 훌륭한 팀인 것은 물론, 완벽한 단결력을 가진 팀이라고 언급하며 여전히 발전 가능성이 높은 팀임을 주장했다.



매체에 의하면 헨더슨은 "결승 결과가 어떻든 우리는 여전히 다음 시즌 계속해서 발전해 나가야 한다. 만일 우리가 우승을 하더라도 다음 시즌에 트로피를 더 많이 거머쥐는 것이 모두에게 중요하다"고 말했다.



그는 "맨시티는 이번 시즌 총 3개의 트로피를 안았다. 우리가 원하는 것이 바로 그것이다. 우리는 단 한 번의 우승보다는 매년 더 많은 수의 트로피를 얻는 것을 원한다. 그것이 목표다"고 설명했다.



이어서 "우리는 젊은 팀이다. 여전히 더 나아질 수 있다는 것을 안다. 우리가 함께 있는 시간이 길수록 우리는 더욱 강해질 것이다"고 자신감 넘치는 각오를 전하기도 했다.



이같이 유럽 축구 역사상 최초로 유럽 대항전 결승 4팀(토트넘, 리버풀, 첼시, 아스널)을 동시에 배출한 잉글랜드인 만큼 현지 분위기는 벌써부터 뜨겁다. 두 팀은 기적을 넘어 새로운 역사를 만들어 낼 수 있을지 관심이 집중된다.



한편, 토트넘과 리버풀은 오는 6월 1일 아틀레티코 마드리드의 홈구장인 완다 메트로폴리타노에서 2018/19 UEFA 챔피언스리그 결승전을 치른다.