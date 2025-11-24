英 현지서도 관심 “‘전 토트넘 스타’ K리그서 인종차별적 행동으로 5경기 출장정지 징계”

[골닷컴] 강동훈 기자 = 프로축구 K리그1 전북 현대 마우리시오 타리코(52·아르헨티나·등록명 타리코) 코치가 인종차별적 행동을 했다는 이유로 한국프로축구연맹으로부터 5경기 출장정지와 제재금 2000만원 중징계(퇴장 판정과 별도)를 받은 가운데, 영국 현지에서도 이를 관심 있게 지켜보고 있다.

데일리 메일, 인디펜던트 등 영국 매체들은 24일(한국시간) “과거 토트넘에서 활약했던 타리코 전북 코치가 K리그1 경기 도중 테크니컬 에어리어(기술 지역)에서 심판 판정에 항의하다가 인종차별적 행동을 했다는 이유로 5경기 출장정지 징계를 받았다”고 일제히 보도했다.

앞서 타리코 코치는 지난 8일 전주월드컵경기장서 열린 대전 하나시티즌과 K리그1 36라운드 홈경기에서 후반 추가시간 김우성 주심이 핸드볼 파울을 선언하지 않자 테크니컬 에어리어에서 강하게 항의했다. 이에 김우성 주심은 타리코 코치에게 경고를 줬는데, 타리코 코치가 항의를 계속 이어가자 퇴장 조치했다.

문제의 장면은 그 이후에 발생했다. 판정을 이해할 수 없었던 타리코 코치는 김우성 주심에게 항의하던 도중 양 검지손가락을 갖다 두 눈에 갖다 대는 동작을 취했다. 김우성 주심은 이를 양 검지손가락으로 눈을 찢는, 이른바 ‘슬랜트아이(slant-eye)’로 널리 알려진 동양인 비하 제스처라고 보면서 심판보고서에 기재하고 상벌위에 진술서를 제출했다.

한국프로축구심판협의회도 곧바로 성명문을 내고 타리코 코치를 국제축구연맹(FIFA)에 제소하겠다고 밝히면서 “타리코 코치가 주심을 향해 인종차별 행위 및 비하 발언을 했다. 이는 FIFA 제13조 및 대한축구협회(KFA) 윤리규정 제14조(차별 및 명예훼손)에 위배되는 행위이며, 무관용 원칙을 적용해 행정적 조치할 것”이라고 밝혔다.

상벌위원회는 최종적으로 타리코 코치의 행동이 인종차별적 언동에 해당한다고 판단했다. 타리코 코치는 상벌위원회에 제출한 진술서를 통해 ‘심판이 핸드볼 파울을 직접 보지 않았느냐’는 취지로 양 검지손가락으로 두 눈을 가리켰다고 주장했다.

하지만 상벌위원회는 이를 받아들이지 않았다. 당시 상황을 촬영한 영상에서 타리코 코치가 양 검지손가락을 두 눈의 중앙에 댔다가 가장자리로 당기면서 눈을 얇게 뜨는 모습이 보였다고 판단했다. 특히 타리코 코치의 행동이 동서양을 막론하고 특정 인종의 외모를 비하하는 의미로 통용되어 이미 FIFA의 징계를 여러 차례 받은 행동과 일치한다고 판단했다.

상벌위원회는 또 타리코 코치의 진술서와 당시 영상 등에 의하면 타리코 코치가 인종차별적 의심이 가는 행동 전후로 욕설과 함께 ‘racista(인종차별주의자)’ 단어를 반복적으로 쓰며 고성을 지르기도 했던 정황 등도 고려해 징계 수위를 결정했다고 밝혔다.

프로축구연맹은 “상벌위원회는 ‘특정 행위에 대한 평가는 그 행위자가 주장하는 본인의 의도보다는 외부에 표출된 행위가 보편적으로 갖는 의미를 기준으로 이뤄져야 한다’는 원칙을 제시했다”고 설명했다.

그러면서 “경멸적, 모욕적 행위 여부는 행위의 형태 그 자체 그리고 행위의 상대방이 일반적으로 느끼게 되는 감정이 기준이 되어야 하고, 행위자가 어떤 의도로 그 행위를 하였는지는 부차적인 고려 요소라는 것”이라고 덧붙였다.

계속해서 “상벌위원회는 이러한 기준에 따라 타리코 코치의 행위는 그 형태가 이른바 ‘슬랜트아이’로 널리 알려진 동양인 비하 제스처와 동일하고, 상대방으로 하여금 인종차별로 인한 모욕적 감정을 느끼게 하기에 충분하여 징계 대상에 해당한다”고 했다.

끝으로 프로축구연맹은 “이번 결정에서 FIFA와 아시아축구연맹(AFC), 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 등의 인종차별 행위 관련 징계 사례를 참고했고, 구체적인 양형을 정함에 있어서는 타리코 코치의 행위가 과열된 경기 양상에서 우발적으로 나온 것임을 참작했다”고 밝혔다.

인디펜던트는 “타리코 코치는 5경기 출전정지 처분이 확정된 후 한동안 테크니컬 에어리어에서 멀어지게 됐다”면서 “타리코 코치는 자신의 행동이 주심이 핸드볼을 직접 관찰하지 않았다는 것을 나타내기 위한 것이라고 주장했다. 그러나 프로축구연맹은 동양인을 폄하하는 인종차별적 행동으로 널리 알려진 ‘슬랜트아이’와 동일하다고 판단했다”고 덧붙였다.

한편, 타리코 코치 현역 시절 1993년 아르헨티노스 주니어스에서 프로에 데뷔한 후 입스위치 타운을 거쳐 1998년 토트넘에 입단해 6년간 활약했다. 이후 웨스트햄 유나이티드와 빌라시미우스, 카스티아다스를 거쳐 브라이턴 앤 호브 알비온에서 뛰다가 2012년 축구를 벗었다.

선수 생활을 은퇴한 타리코 코치는 브라이턴에서 토트넘에서 함께 뛰었던 동료이자 절친한 친구인 거스 포옛 감독을 보좌하면서 지도자의 길을 걷기 시작했다. 이후 선덜랜드, AEK 아네테, 레알 베티스, 상하이 선화, 지롱댕 드 보르도, 그리스 국가대표팀 등에서 코치직을 맡다가 작년에 포옛 감독과 함께 전북에 합류했다.