英 단독! 황희찬, 'UCL 단골' PSV 간다…구체적 이적료까지 공개 "200억 제안, 울버햄튼 받아들일 것"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 황희찬(29·울버햄튼 원더러스)의 PSV 에인트호번 이적설이 구체화되고 있다. 울버햄튼 역시 잉글리시 풋볼 리그(EFL) 챔피언십 강등이 기정사실화된 상황에서 황희찬의 매각을 허용할 것으로 보인다.

영국 매체 '풋볼 인사이더'는 17일(이하 한국시간) "PSV가 황희찬 영입 제안을 준비하고 있다"며 "500~1,000만 파운드(약 99~197억 원)에 달하는 이적료를 제안할 것으로 예상된다. 강등을 앞둔 울버햄튼은 제안을 받아들일 용의가 있다"고 독점 보도했다.

황희찬의 PSV 이적설은 이번이 처음이 아니다. 네덜란드 매체 'FC업데이트'는 16일 "PSV가 리카르도 페피의 팔 골절 이후 황희찬 영입을 검토하고 있다. 페피, 알라산 플레아, 마이론 보아두 모두 당분간 경기에 나설 수 없어 심각한 공격수 부재에 직면해 있다"고 밝혔다.

실제로 PSV는 15일 덴보스전(4-1 승리)에 윙어 에스미르 바이라크타레비치가 최전방 공격수로 선발 출전했다. 마르셀 브란즈 단장 역시 "새로운 공격수 영입을 위해 이적시장을 주시하고 있다"면서도 "팀에 도움이 될 만한 선수가 있을 때만 움직일 것"이라고 이야기했다.

매체는 "여러 포지션을 소화할 수 있는 황희찬은 PSV에 있어 흥미로운 프로필"이라며 "구단은 이미 그의 에이전트에게 문의한 것으로 알려졌다. 황희찬과 울버햄튼의 계약은 오는 2028년 후반까지"라고 설명했다.

울버햄튼은 올 시즌 프리미어리그(PL) 20위(21경기 1승 4무 16패·승점 7)로 추락하며 17위 노팅엄 포레스트(22경기 4승 5무 13패·승점 22)와 승점 차가 15로 벌어졌다. 기적이 일어나지 않는 한 강등이 확정적이다.

소위 말하는 '강등 지원금'이 지급되기는 하나 한 단계 낮은 리그로 강등되는 만큼 긴축 재정은 피할 수 없을 전망이다. 복수의 현지 매체에 따르면 지난 2023년 겨울 재계약을 맺은 황희찬의 연봉은 360만 파운드(약 71억 원)에 달한다. 챔피언십 구단으로서는 감당하기 어려운 수준으로 사실상 강등을 염두에 두고 반 년 일찍 매각을 추진하는 것으로 풀이된다.