crystal-palace-daichi-kamada(C)Getty Images
강동훈

‘日 열도 대환호’ 또또 선정됐다, ‘오피셜’ 공식발표…‘득표율 30.5%’ 가마다, 2연속 구단 이달의 선수 선정

[골닷컴] 강동훈 기자 = 가마다 다이치(29·크리스털 팰리스)가 구단 선정 10월 이달의 선수로 선정되는 영예를 안았다. 지난 9월에 이어 두 달 연속 수상이다. 지난 시즌까지만 하더라도 부진에 빠져 주전 경쟁에서 밀려난 데다, 방출될 거란 관측까지 제기됐지만 올 시즌 확고한 주전으로 자리매김하면서 ‘대반전’을 이뤄냈다.

크리스털 팰리스는 8일(한국시간) 공식 홈페이지를 통해 가마다가 구단 선정 10월 이달의 선수상을 수상했다고 발표했다. 팬 투표 결과 30.5%의 득표율을 얻은 가마다는 후보에 오른 이스마일라 사르(24.3%), 다니엘 무뇨스(19.2%), 장필리프 마테타(13.8%), 예레미 피노(9.5%), 에디 은케티아(2.7%)를 제치면서 1위에 올랐다.

가마다는 10월 한 달 동안 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 7라운드 에버턴전(1대 2 패)부터 8라운드 본머스전(3대 3 무), 9라운드 아스널전(0대 1 패), 유럽축구연맹(UEFA) 컨퍼런스리그(UECL) 리그 페이즈 1차전 디나모 키예프전(2대 0 승), 2차전 AEK 라르나카전(0대 1 패), 잉글랜드 풋볼리그(EFL)컵 16강 리버풀전(3대 0 승)까지 모두 출전해 활약했다.

프리미어리그
번리 crest
번리
BUR
크리스털 팰리스 crest
크리스털 팰리스
CRY

공격포인트는 따로 없었지만 가마다는 왕성한 활동량과 헌신적인 플레이, 뛰어난 패싱력을 앞세워 중원을 책임졌다. 인상적인 활약에 결국 그는 팬들의 마음을 사로잡았다. 팬 투표에서 가장 많은 표를 받아 10월 이달의 선수 영예를 안았다.

실제 축구 통계 전문 매체 풋몹에 따르면 가마다는 6경기 동안 총 424분을 소화하면서 슈팅 3회(유효슈팅 1회), 키 패스 2회, 드리블 돌파 성공 1회, 태클 성공 15회, 클리어링 5회, 인터셉트 3회, 볼 리커버리 23회. 지상볼 경합 승리 23회, 피파울 7회 등을 기록했다.

크리스털 팰리스도 “가마다는 10월 한 달 내내 전방위적으로 인상적인 활약을 펼치며 눈길을 끌었다”면서 “특히 EFL컵 16강 리버풀전에서 중요한 역할을 하며 승리를 이끌었다. 그는 당시 경기를 주도하면서 첫 두 골을 넣을 수 있도록 좋은 움직임을 보여줬다”고 설명했다.

가마다는 “골도 넣지 못했고, 도움도 기록하지 못했다. 마테타가 정말 많은 골을 넣었다. 저뿐만이 아니라 모두가 받을 자격이 있다”고 겸손하게 소감을 밝힌 후 “지난 시즌은 저에게 정말 힘든 시즌이었고, 이번 시즌에는 팀에 조금이나마 도움이 되었다고 생각한다. 앞으로도 더 많은 도움을 줄 수 있도록 노력하겠다”고 다짐했다.

카마다는 2015년 J리그1 사간 도스에서 프로 데뷔한 카마다는 2년간 활약한 뒤 독일 분데스리가 아인트라흐트 프랑크푸르트 유니폼을 입으면서 빅 리그에 입성했다. 이후 이탈리아 세리에A 라치오를 거쳐 2024년부터 크리스털 팰리스에서 뛰고 있다.

한편, 크리스털 팰리스는 계약기간이 내년 6월까지인 가마다를 붙잡길 원해 재계약을 추진 중이다. 이미 양측은 비공식적으로 새 계약에 대한 논의를 시작했으며 긍정적인 분위기 속에 대화를 나눈 것으로 전해졌다. 조만간 최종 합의점을 찾을 거로 예상되고 있다.

광고