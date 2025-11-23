‘亞 최고’ 이강인, 시즌 마수걸이 득점 나왔다…PSG, 르 아브르 3-0 격파→8경기 무패

[골닷컴] 이정빈 기자 = 아시아축구연맹(AFC) 올해의 국제선수로 선정된 이강인의 시즌 첫 골이 나왔다. 이강인이 활약한 파리 생제르맹은 공식전 8경기 무패를 달성했다.

파리 생제르맹은 23일(한국 시각) 프랑스 파리에 있는 파르크 데 프랭스에서 열린 2025-26시즌 프랑스 리그1 13라운드 르 아브르와 홈경기에서 3-0으로 승리했다.

이날 승리한 파리 생제르맹은 리그1 구단 중 가장 먼저 승점 30 고지를 밟았다. 리그 13경기 만에 이룬 성과다. 2위 마르세유와 3위 랑스가 맹추격하는 가운데, 승점 차를 2로 유지했다.

전반 7분 이강인이 박스 안으로 넣어준 크로스를 주앙 네베스가 곤살루 하무스에게 가슴으로 밀어줬는데, 하무스 이 기회를 허공으로 날렸다, 전반 12분 이번에는 이강인이 직접 슈팅을 가져갔으나 상대 골키퍼 정면으로 향했다.

전반 29분 좌측면에서 누누 멘데스가 건넨 크로스를 이강인이 왼발로 결정지었다. 기세를 탄 파리 생제르맹은 전반 33분 하무스가 박스 안에서 기회를 맞이했으나, 상대 골키퍼 선방에 가로막혔다. 이후에도 파리 생제르맹은 르 아브르 수비진을 흔들며 주도권을 유지했다.

후반 10분 파리 생제르맹은 이강인을 대신해 브래들리 바르콜라를 투입했다. 후반 20분 네베스가 골키퍼 선방 후 나온 공을 득점으로 연결해 추가 점수를 뽑았다. 후반 41분 상대 배후 공간을 공략한 바르콜라가 쐐기 득점을 올렸다. 이대로 경기가 끝나면서 파리 생제르맹이 안방에서 미소를 지었다.

이강인은 오른쪽 윙어 자리에서 존재감을 나타냈다. 축구 통계 매체 ‘풋몹’에 따르면, 이강인은 르 아브르를 상대로 55분 동안 득점 1회, 슈팅 2회, 기회 창출 2회, 패스 성공 31회(성공률 86%), 드리블 성공 1회 등을 기록했다. 평점은 8점을 받았다.

파리 생제르맹이 부상 악재에 직면한 와중에 이강인이 버팀목이 되고 있다. 이강인이 최근 보여준 좋은 흐름을 이 경기에서도 이어갔다. 경기장에서 존재감을 드러낸 이강인이 험난한 주전 경쟁 속에서도 입지를 늘리고 있다.