'흥민아, 다시 돌아와 함께하자!' SON '은사' 포체티노, 월드컵 이후 토트넘 복귀한다…"훌륭한 선택 될 것"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 마우리시오 포체티노(53) 미국 국가대표팀 감독이 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 이후 토트넘 홋스퍼 지휘봉을 잡을 수 있다는 소식이다.

영국 매체 '토트넘 뉴스'는 28일(한국시간) "토마스 프랑크 토트넘 감독을 대체할 인물로 포체티노가 가장 적합하다"며 "프랑크는 올 시즌 두 대회(잉글랜드축구협회컵·카라바오컵)에서 탈락하고 프리미어리그(PL) 14위(23경기 7승 7무 9패·승점 28)에 위치하며 압박을 받고 있다"고 보도했다.

매체에 따르면 미국을 이끌고 있는 포체티노가 2026 월드컵 이후 토트넘에 부임할 가능성이 제기되고 있다. 로비 킨 페렌츠바로시 TC 감독 역시 후보 중 한 명이지만 토트넘은 시즌 중 프랑크가 경질된다면 임시 사령탑을 선임할 계획이다. 실제로 욘 헤이팅아 수석코치, 팀 셔우드 전 감독, 레들리 킹 전 코치 등이 후보로 거론되고 있다.

포체티노는 2026 월드컵 이후 미국을 떠날 공산이 크다. 매체는 "미국은 2026 월드컵 공동 개최국이나 좋은 성적을 기대하기는 어렵다. 뿐만 아니라 지난해 11월 포체티노는 우루과이에 5-1로 승리한 뒤 취재진에게 맹비난을 퍼부었다"며 "대표팀 사령탑이 주요 국제 대회 이후 사임하는 경우는 흔하며 그 역시 같은 길을 걸을 가능성이 높다. 토트넘에 포체티노는 훌륭한 선택이 될 것"이라고 설명했다.

올여름 토트넘에 부임한다면 무려 7년 만의 복귀다. 포체티노는 2014년 여름 사우샘프턴을 떠나 토트넘 지휘봉을 잡았고, 2016/17 PL·2018/19 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 준우승 등을 이끌었다. 특히 'DESK 라인(델리 알리·크리스티안 에릭센·손흥민·해리 케인)'을 앞세워 공격력을 극대화하며 지도력을 인정받았다.

흔히 'In The Known(ITK)'으로 불리며 토트넘 내부 사정에 밝은 폴 오 키프는 자신이 운영하는 팟캐스트 '더 휘슬 블로우'에 출연해 "프랑크는 토트넘이 대안을 준비하는 대로 경질될 것"이라며 "포체티노는 파리 생제르맹(PSG)과 첼시 사령탑을 지내며 많이 발전했다. 2026 월드컵 역시 미리 합의한 뒤 그 이후 토트넘에 합류한다면 문제가 되지 않는다"고 밝혔다.