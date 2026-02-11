화성, 21일 출정식 'BUILDING TWOGETHER'로 2026시즌 시동

[골닷컴] 배웅기 기자 = 화성FC가 오는 21일 오후 2시 수원대 음악대학 콘서트홀에서 팬들과 새로운 시즌의 각오를 다지는 '2026 화성FC 출정식'을 개최한다.

이번 출정식은 내빈, 팬 등 500여 명이 참석하는 대규모 행사로 'BUILDING TWOGETHER'라는 캐치프레이즈와 함께 새로운 시즌 화성의 비전과 목표를 공유하는 자리다. 선수단을 비롯한 구단과 화성시민이 하나로 뭉치는 소통과 화합의 장이 될 것으로 기대된다.

BUILDING TWOGETHER는 프로 2년 차를 맞은 화성의 핵심 가치인 '성장'을 의미하는 동시에 구단과 화성시민이 함께 미래를 쌓아간다는 뜻을 담고 있다. 해당 슬로건은 600여 명의 화성 서포터즈 '오렌지 샤우팅'과 완성했다.

출정식은 구단주 정명근 화성시장의 출정사를 시작으로 ▲2026시즌 코치진과 선수단 소개, ▲주장단 인사, ▲응원구호 퍼포먼스 순으로 진행된다. 또한 팬 투표로 선정된 '2025시즌 MVP'와 'BEST 골' 시상식을 통해 지난 시즌의 감동을 되새긴다.

올해는 팬 친화 프로그램을 한층 강화했다. 선수단은 토크쇼 및 Q&A 시간으로 직접 팬들과 소통하고 마지막에는 하이파이브를 나누는 시간을 가질 예정이다.

출정식 전 로비에서는 2026시즌 신규 유니폼 전시와 기념 포토월이 운영되며 조기 매진된 시즌권의 현장 판매가 진행된다. 온라인에서 구매하지 못한 팬이 실물을 확인하고 구매할 수 있는 기회다.

이날 출정식에 참석한 팬 전원에게는 소정의 기념품이 제공되며 경품 추첨 이벤트 등 다양한 프로그램이 함께 마련된다.

정명근 구단주는 "2026시즌을 준비하며 공식적으로 팬분들을 만나는 첫 자리다. 이번 출정식이 선수와 팬이 하나 돼 새로운 시즌의 도약을 다짐하는 뜻깊은 시간이 되길 바란다"고 말했다.