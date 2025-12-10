[현장] '라스트 댄스' 린가드, 마지막까지 FC서울 공격 책임진다

[골닷컴, 상암] 김형중 기자 = 제시 린가드가 자신의 마지막 경기에서도 FC서울의 최전방을 책임진다.

서울은 10일 오후 7시 서울월드컵경기장에서 2025/26 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(이하 ACLE) 리그 페이즈 6차전 멜버른 시티 FC와 홈 경기를 치른다. 현재 2승 2무 1패 승점 8점으로 4위를 달리고 있는 서울은 이날 승리로 16강 토너먼트 진출 가능성을 높이겠다는 각오다.

올해 마지막 공식 경기다. 이미 K리그1 일정을 모두 소화한 서울은 멜버른과의 ACLE 경기를 끝으로 2025년 일정을 모두 마무리한다. ACLE 리그 페이즈 마지막 7차전과 8차전은 내년 2월 열린다.

슈퍼스타 린가드도 서울 유니폼을 입고 마지막 경기를 치른다. 2024시즌을 앞두고 서울 이적을 통해 K리그 무대에 입성한 린가드는 그동안 60경기 16골 7도움을 폭발하며 팀의 간판 스타가 되었다. 노팅엄 포레스트에서 자리잡지 못하며 축구팬들의 기억에서 지워졌다가 서울에서 재기에 성공한 그는 다시 한번 유럽 무대를 노크하고 있다.

캡틴 린가드는 고별전에서도 서울의 최전방을 지킨다. 김기동 감독은 천성훈과 함께 린가드를 최전방에 배치하며 멜버른 골문을 겨냥한다. 2선 측면에는 루카스와 정승원이 서고, 중앙은 황도윤과 이승모가 자리한다. 포백은 야잔과 박성훈, 그리고 김진수와 박수일이 담당하고 골문은 최철원이 지킨다. 대기 명단에는 윤기욱, 정태욱, 김지원, 최준, 배현서, 류재문, 박장한결, 문선민, 바또, 안데르손, 민지훈, 조영욱이 이름을 올렸다.

9일 열린 사전 기자회견에 린가드가 참석했다. 그는 "2년 동안 인간으로서 성숙해졌고 주장을 맡으며 선수로서 성장할 수 있었다"라고 말했다. 이어 "서울에서의 행복하지 않았으면 중간에 떠났을 수도 있다. 하지만 서울 생활이 즐거웠기 때문에 계약기간을 채울 수 있었다"라고 밝힌 바 있다.