[골닷컴] 이정빈 기자 = 한때 ‘소년가장’으로 불렸던 스테판 엘 샤라위(32)가 AS 로마와 동행을 마무리할 것으로 보인다. AS 로마는 이번 시즌이 끝나고 자유계약선수(FA)가 되는 엘 샤라위를 붙잡지 않기로 했다.

이탈리아 매체 ‘일 메사제로’는 12일(한국시간) “엘 샤라위와 브라이언 크리스탄테(29) 모두 AS 로마에서 각자의 시간을 다했다는 의견이 일반적이다. 두 선수는 이번 시즌을 끝으로 팀을 떠날 가능성이 크다. 엘 샤라위는 계약이 만료되어 FA로 떠날 예정이다”라고 보도했다.

AS 로마와 엘 샤라위의 오랜 동행이 마무리될 전망이다. 엘 샤라위는 커리어 동안 AS 로마 소속으로 7시즌을 보냈다. 이번 시즌이 끝나면 FA가 되는 그는 재계약 대상자가 되지 못했다. 선수단 개편을 계획한 AS 로마는 엘 샤라위를 비롯해 베테랑 선수들과 계약을 마무리하기로 했다.

이번 시즌 AS 로마는 다니엘레 데 로시(41·이탈리아) 감독을 경질하고 이반 유리치(49·크로아티아) 감독을 선임했지만, 유리치 감독 역시 경질됐다. 혼란스러운 상황에 놓인 구단 이사진은 선수단 개편이 시급하다고 판단했다. 엘 샤라위 이외에 크리스탄테, 마츠 후멜스(35), 레안드로 파레데스(30) 등도 방출자 명단에 올랐다.

재계약 불발이 유력하지만, 엘 샤라위는 이번 시즌에도 쏠쏠한 활약을 펼치고 있다. 선발과 교체를 오가며 공식전 10경기에서 2골과 1도움을 올렸다. 엘 샤라위가 이탈리아 세리에 A에서 수년간 활약한 베테랑이기에 내년 여름 이적시장이 열리면 상당한 인기를 끌 것으로 예상된다.

이탈리아 국가대표 출신인 엘 샤라위는 제노아, AC 밀란, AS 모나코, 상하이 선화 등을 거쳤다. AC 밀란 시절 소년가장이었던 그는 네이마르(32·알힐랄), 손흥민(32·토트넘), 크리스티안 에릭센(32·맨체스터 유나이티드), 마리오 괴체(32·프랑크푸르트) 등과 함께 축구계를 이끌 92년생 재능으로 주목받았다.

그러나 잦은 부상으로 재능을 온전히 펼치지 못했다. 그러다 AS 로마에서 전성기를 맞이했다. AC 밀란에서 보여준 폭발성은 줄었지만, 성실한 움직임과 준수한 공격 포인트 생산력을 드러냈다. 2019년 상하이 선화로 이적해 잠시 아시아 무대를 밟았던 엘샤라위는 2021년 AS 로마로 돌아와 지금까지 뛰고 있다.