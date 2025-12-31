한국프로축구연맹, 2025시즌 K리그 입장 수익 공개…2013시즌 집계 이래 최고 기록 세워

[골닷컴] 이정빈 기자 = 한국프로축구연맹(총재 권오갑, 이하 ‘연맹’)이 2025시즌 K리그 입장 수입과 평균 객단가를 발표했다.

K리그1, 2 총 입장 수입은 460억 9,132만 7,737원으로 2013시즌 공식 집계 이래 최고 기록을 세웠다. 이는 직전 최고 기록이었던 2024시즌 426억 원보다 약 8.3% 증가한 수치로, 2023시즌 344억 원, 2024시즌 426억 원에 이어 3년 연속 증가세를 이어갔다.

2025시즌 K리그1 총 입장 수입은 336억 7,462만 9,361원이다. 구단별 입장 수입은 서울이 가장 많은 70억 3,749만 4,870원을 기록했고, 전북이 52억 8,629만 8,965원, 울산이 41억 8,007만 1,000원으로 뒤를 이었다.

K리그2 총 입장 수입은 124억 1,669만 8,376원으로, 구단별로는 수원이 가장 많은 44억 1,773만 1,800원, 인천 25억 2,099만 4,218원, 전남 8억 6,791만 4,900원 순이다.

객단가는 관객 1인당 입장 수입을 의미하는 것으로, 시즌 전체 입장 수입에서 실제로 경기를 관람하지 않은 시즌권 소지자의 티켓 구매 금액을 차감한 후 이를 시즌 전체 유료관중 수로 나누는 방식으로 산출한다.

2025시즌 K리그1 12개 구단의 평균 객단가는 13,419원으로, 객단가 역시 2013시즌 이래 최고 기록이다. 구단별로는 대구가 가장 높은 17,061원이며 서울이 15,494원, 대전이 15,376원으로 뒤를 이었다.

K리그2 14개 구단의 평균 객단가는 9,544원으로 K리그1과 마찬가지로 역대 최고 기록을 세웠다. 구단별로는 수원이 가장 높은 16,595원을 기록했고, 인천 13,024원, 성남 8,262원 순이었다.

2025시즌 입장 수입 증가는 3년 연속 K리그1, 2 합계 유료관중 300만 명을 돌파하는 등 리그 흥행이 이어진 데 따른 결과로 분석된다.

객단가 상승은 경기 관람권과 교통·숙박 등을 연계한 패키지 상품 판매 확대, 경기장 내 편의시설 강화, 다양한 홈경기 이벤트 운영 등 관람 환경 개선에 더해, 무료입장권이나 과도한 할인 정책을 지양하고 유료관중 확대에 힘쓴 구단의 운영 전략이 복합적으로 작용한 것으로 보인다.

이로써 올 시즌 K리그는 역대 최다 관중과 최고 입장 수입을 동시에 기록했다.