프로축구 충남아산FC, 2026 캐치프레이즈 ‘WON AS ONE’ 발표

[골닷컴] 강동훈 기자 = 프로축구 K리그2(2부) 충남아산FC가 2026시즌을 맞아 팀의 방향성과 결속력을 담은 새로운 캐치프레이즈 ‘WON AS ONE’을 발표했다. ‘WON AS ONE’은 선수단과 코칭스태프, 그리고 팬들이 하나로 뭉쳐 반드시 승리한다는 의미를 담고 있다.

올해 새롭게 지휘봉을 잡은 임관식 감독은 상견례 자리에서 “오직 우리라는 무리만이 승리할 수 있다”고 말하며 하나로 뭉친 조직력을 축구 철학으로 내비쳤다. 이를 반영해 ’ONE(하나)‘ 팀과 반드시 ‘WON(승리)’ 한다는 의지를 동시에 담아낸 캐치프레이즈를 공개했다.

특히 캐치프레이즈 디자인에는 숫자 ‘1’을 형상화해 K리그1 승격을 향한 강한 의지를 담았으며 속도감을 강조한 그래픽 요소를 더해 2026시즌 충남아산FC가 지향하는 공격적이고 역동적인 축구 스타일을 표현했다.

충남아산FC 관계자는 “2026시즌 캐치프레이즈 ‘WON AS ONE’은 승격이라는 목표를 위해 구성원 모두가 하나로 나아가겠다는 구단의 뜻이 담겨 있다”라며 “팬들과 함께 만들어가는 2026시즌에는 충남아산FC만의 색깔과 투지를 경기장에서 보여드리겠다”고 전했다.

한편, 새로운 캐치프레이즈 ‘WON AS ONE’을 발표한 충남아산FC는 2026시즌을 대비해 본격적으로 담금질에 돌입하기 위해 오는 12일부터 내달 2일까지 태국 치앙마이로 1차 동계 전지훈련을 떠날 예정이다.