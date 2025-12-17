프로축구 대구, ‘상징적인 공격수’ 에드가와 1년 재계약 체결 [오피셜]

[골닷컴] 강동훈 기자 = 프로축구 대구FC가 17일 핵심 공격수 에드가와 1년 재계약을 체결했다고 밝혔다. 대구는 에드가와 함께 내년 K리그1 복귀를 목표로 도전을 이어가며, 팬들에게 더 큰 기쁨과 감동을 전하기 위한 준비에 박차를 가하고 있다.

대구는 에드가의 풍부한 경험과 리더십, 그리고 올 시즌 보여준 꾸준한 활약과 책임감을 높이 평가하며 내년에도 함께하기로 했다. 대구는 “에드가는 오랜 시간 팀을 대표해 온 핵심 선수이자 팀에 긍정적인 영향을 주는 인물이다. 그의 열정과 리더십이 대구의 승격 도전에 큰 힘이 될 것이라 믿는다”고 밝혔다.

에드가는 강력한 제공권과 득점력으로 대구의 공격을 이끌며 매 시즌 팀의 해결사 역할을 맡아왔다. 2018년 여름 합류 이후 대구의 상징적인 공격수로 자리 잡았고, 첫 시즌 FA컵(현 코리아컵) 우승을 이끌며 대구의 황금기를 여는 데 기여했다. 올해도 K리그1에서 6골·2도움을 기록하며 여전한 존재감을 보여줬고, 결정적인 순간마다 득점에 관여하며 팀의 승리에 힘을 보탰다.

에드가는 재계약 소감을 통해 “다시 한번 대구와 함께하게 되어 정말 기쁘다. 대구가 있어야 할 자리, 즉 K리그1 무대로 돌아갈 수 있도록 제가 할 수 있는 모든 방법으로 돕겠다. 항상 응원해주시는 팬분들, 스태프, 그리고 저를 지지해주시는 모든 분께 진심으로 감사드린다. 함께 새로운 역사를 만들어 가며, 대구를 다시 K리그1로 올려놓겠다”고 말했다.