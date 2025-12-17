프로축구 광주, ‘아이슬란드 폭격기’ 프리드욘슨과 연장 계약 체결 [오피셜]

[골닷컴] 강동훈 기자 = 프로축구 K리그1 광주FC가 ‘아이슬란드 폭격기’ 프리드욘슨과 연장 계약을 체결했다. 광주는 아이슬란드 출신의 장신 스트라이커 프리드욘슨과 계약을 연장하고 내년 시즌에도 함께 동행을 이어간다고 16일 밝혔다.

아이슬란드 출신으로는 최초로 K리그에 입성한 프리드욘슨은 HK 코파보구르(아이슬란드)를 통해 프로 커리어를 시작해 셀틱(스코틀랜드)에 입단할 만큼 가능성을 인정받았다. 이후 덴마크, 노르웨이, 이탈리아, 독일 등에서 뛰며 경쟁력을 입증해 왔다.

196cm, 85kg의 강력한 피지컬을 자랑하는 프리드욘슨은 압도적인 신체 조건을 바탕으로 공중볼 싸움에 능하고 헤더에도 일가견이 있다. 왼발잡이지만 오른발 사용 능력도 준수해 박스 안에서 침착한 마무리, 연계 등에 장점이 있는 타겟형 공격수다.

프리드욘슨은 이번 시즌 K리그1 9경기에서 2골을 기록했으며, 특히 전북 현대와의 코리아컵 결승전에서 귀중한 동점골을 기록하며 승부를 연장까지 끌고 가는 활약을 펼쳤다. 반년간의 적응기를 거치며 K리그 환경과 팀 전술에 익숙해진 만큼, 내년 시즌 광주의 공격 구성에 핵심 전력으로 자리매김할 것으로 기대된다.

연장 계약을 체결한 프리드욘슨은 “광주에서 다시 한번 신뢰를 받게 돼 큰 책임감을 느낀다”고 소감을 전하면서 “내년에는 더 많은 득점을 목표로 해 팀에 보탬이 되겠다”고 비장한 각오를 밝혔다.