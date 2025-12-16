프로축구 광주, ‘공격의 활력소’ 하승운과 연장 계약 체결 [오피셜]

[골닷컴] 강동훈 기자 = 프로축구 K리그1 광주FC가 ‘공격의 활력소’ 하승운과 연장 계약을 체결했다. 광주는 2022년 입단해 구단의 황금기를 함께한 측면 공격수 하승운과 2027년까지 2년 연장 계약을 체결하고 동행을 이어간다고 16일 밝혔다.

177cm, 74kg의 날렵한 체격을 지닌 하승운은 빠른 발을 이용한 과감한 돌파와 날카로운 패스가 장점인 측면 공격수다. 다재다능함으로 공격형 미드필더도 소화할 수 있으며 왕성한 활동량으로 팀 공격에 활기를 불어넣는다는 평가를 받는다.

2019년 포항 스틸러스에서 프로 무대에 데뷔한 하승운은 이후 전남 드래곤즈와 FC안양 등을 거쳐 2022년 광주에 입단했다. 하승운은 광주 입단 첫해 30경기 2골·4도움을 기록해 팀의 K리그2 역대 최단기간 우승과 최다 승점 신기록에 기여했다.

올해도 하승운은 19경기 1골·1도움을 기록하며 데뷔 이후 K리그1에서 가장 많은 경기를 소화했으며, 주 포지션인 윙어뿐 아니라 측면 수비까지 소화하며 멀티 플레이어로서 자신의 가치를 입증했다.

2027년까지 2년 연장 계약을 체결한 하승운은 “광주에서 더 오랜 기간 활약할 수 있게 돼 매우 기쁘다”고 소감을 전하면서 “팀이 더 높은 목표를 향해 나아가는 데 힘을 보태겠다”고 각오를 밝혔다.