프로축구연맹·부산 아이파크, ‘K리그 퓨처스 축구 페스티벌’ 개최

[골닷컴] 강동훈 기자 = 한국프로축구연맹과 부산 아이파크가 공동 주최하고, 링티, 동원샘물, 히어로플레이파크, 문화체육관광부, 국민체육진흥공단이 후원하는 ‘K리그 퓨처스 축구 페스티벌’이 이달 20일 부산 강서체육공원 축구장에서 열린다.

어린이들이 즐겁게 축구를 배우고 경험할 수 있도록 기획된 행사로, 이번 페스티벌엔 경상권 K리그 구단 소속 초등부 선수 250명이 함께해 의미를 더한다. 페스티벌 축구 클리닉에선 전 국가대표 조원희와 함께 부산 출신 은퇴 선수 박종우, 안병준, 여름이 참가 어린이들을 지도한다. 현역 부산 선수들도 슈팅, 패스, 컨트롤, 드리블 등 다양한 훈련을 도울 예정이다.

이 밖에도 부산 선수들과 함께하는 레크레이션 활동, 미니게임 등 다채로운 프로그램이 준비되어 있다. 또한, 참가 어린이들에게는 K리그 공식 트레이딩 카드, 짐색, 유니폼, 풋살화 등 다양한 경품을 제공할 예정이다.

프로축구연맹 관계자는 “부산뿐 아니라 대구FC, 경남FC 소속 아카데미 선수들까지 함께한 이번 페스티벌은 축구를 통한 교류를 보여주는 좋은 사례다. 앞으로도 다양한 지역에서 어린이들이 축구를 즐기고 경험할 수 있도록 기회를 넓혀가겠다”고 밝혔다. 아울러 이번 축구 페스티벌을 시작으로 앞으로 타 구단 연고지에서도 계속 이어갈 계획이라고 덧붙였다.