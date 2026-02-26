'풋볼 페스타 스프링리그' 열린다... 베스트일레븐 주최-경북 영덕군 후원

[골닷컴] 김형중 기자 = 축구전문 미디어 베스트일레븐(발행인 박정선)이 주최하고 경북 영덕군(군수 김광열)이 후원하는 '영덕 풋볼 페스타 스프링리그'가 오는 2월 28일(토)부터 3월 3일(화)까지 나흘간 '축구 강군(强郡), 영덕군' 일원에서 개최된다.

이번 풋볼 페스타는 유치부부터 순수 아마추어 초등부와 중등부 그리고 엄마 풋살 등 10개 부문 100팀이 참가한다. 유치부와 초등 1, 2학년이 참가하는 4인제 에어피치 경기를 비롯해 초등 3학년이 참가하는 6인제 미니축구, 그리고 초등 4, 5, 6학년과 중등부가 참가하는 8인제 축구 경기로 진행되며, 이벤트 매치로 자녀와 함께 STAY영덕에 방문하는 엄마 학부모를 위한 풋살, 아빠 학부모를 위한 족구도 개최해 자녀들의 열띤 응원전도 기대가 된다.

참가하는 전 선수에게는 봄, 가을용 스포츠 기능성 장갑과 더불어 코리아보드게임즈에서 제공하는 현장 이벤트를 통해 파니니 축구카드도 선물로 증정하며, 선수단의 안전 예방을 위해 스포츠안전재단의 스포츠 공제도 가입된다.

'풋볼 페스타'는 '축구강군(强郡) 영덕군'답게 초등 6학년부문 우승클럽에게는 오는 6월 20일부터 열리는 일본 시즈오카컵 교류대회에 초청, 참가하는 혜택을 제공하며 부상으로 오프사이드의 축구 굿즈를 수여하는 등 3천만 원 상당의 시상 규모를 자랑한다.

베스트일레븐은 이번 스프링리그를 통해 많은 축구 가족들이 새봄을 맞아 '풋볼 페스타'에 동참해 영덕군을 방문, 머무르며 축구뿐만 아니라 가족 단위의 관광과 레저, 또 계절 먹거리도 즐기면서 머무름의 도시, 영덕을 즐겨보길 희망해본다.