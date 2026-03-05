포니정재단·축구협회 유소년 축구 장학사업 3기 출범…5년간 500명에게 10억원 장학금 지원 계획

[골닷컴] 강동훈 기자 = 대한축구협회와 포니정재단이 함께하는 유소년 축구 장학사업이 수여자 규모를 대폭 확대해 3기 사업에 돌입한다. 축구협회와 포니정재단은 이번 3기 사업을 통해 유소년 단계의 우수 선수 발굴과 안정적인 성장 환경 조성을 지속적으로 지원할 계획이다.

양 기관은 2015년부터 공동으로 추진해온 포니정재단·축구협회 유소년 축구 장학사업을 2025년부터 2029년까지 5년간 3기 사업으로 연장 확대해 운영한다. 기존 연 60명 규모에서 연 100명으로 지원 인원을 늘려, 5년간 총 500명에게 10억원의 장학금을 지원할 계획이다.

제10차 2025 포니정재단·축구협회 장학금 수여식은 오는 10일 오후 2시 코리아풋볼파크 스타디움 1층 대강당에서 열린다. 이번 수여식에서는 축구협회에 등록된 남녀 중학교 선수 100명에게 1인당 200만원씩, 총 2억원의 장학금이 전달될 예정이다.

장학생은 시도협회 및 한국프로축구연맹과 한국여자축구연맹 추천을 바탕으로 선정위원회의 심의를 거쳐 선발했다. 선정위원회는 김호곤 위원장을 비롯해 축구협회 전임지도자, 정현 프로축구연맹 팀장, 한재웅 여자축구연맹 팀장 등 외부 인사 중심으로 구성됐다.

포니정재단은 故 정세영 현대산업개발 명예회장의 혁신 정신과 인재 중시 철학을 계승하기 위해 2005년 설립된 공익재단으로, 국내외 장학 및 학술 지원사업을 운영하고 있다. 축구협회와 장학사업은 2015년부터 운영해왔다.

지난 9년간 총 540명의 유소년 선수에게 1인당 200만원씩 총 10억 8천만원을 지원했다. 국내 스포츠 관련 장학사업 가운데 최대 규모로 그간 양현준(셀틱), 정상빈(세인트루이스 시티), 홍윤상(김천 상무), 김태현(가시마 앤틀러스), 이은영(몰데FK) 등 국가대표를 다수 배출했다.