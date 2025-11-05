‘패스 성공률 100%’ 이강인, 바이에른 뮌헨 상대로 ‘명품 AS’ 존재감 입증…김민재와 코리안 더비서는 패배

[골닷컴] 이정빈 기자 = 이강인이 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL)에서 오랜만에 공격 포인트를 기록했다. 다만 그는 김민재와 맞대결에서 웃지 못했다.

파리 생제르맹은 5일(한국 시각) 프랑스 파리에 있는 파르크 데 프랭스에서 열린 2025-26시즌 UCL 리그 페이즈 4차전 바이에른 뮌헨과 홈경기에서 1-2로 패했다. 상대에게 먼저 2실점을 내준 뒤 추격을 시도했지만, 끝내 원하는 결과를 얻지 못했다.

이 경기에서 바이에른 뮌헨이 초반부터 파리 생제르맹을 압박했다. 전반 4분 루이스 디아스가 뤼카 슈발리에 골키퍼 선방 이후 흘러나온 공을 밀어 넣으면서 선제골을 기록했다. 이어서 전반 32분 디아스가 마르키뉴스를 적극적으로 압박해 소유권을 차지했고, 이후 오른발로 추가 점수를 뽑았다.

전반 추가시간 3분 디아스가 아슈라프 하키미에게 깊은 태클을 시도했고, 주심은 비디오 판독 후 디아스에게 레드카드를 꺼냈다. 수적 우위가 된 파리 생제르맹은 후반전 바이에른 뮌헨을 강하게 몰아쳤다. 후반 29분 이강인의 크로스를 주앙 네베스가 득점하면서 추격에 나섰다. 그러나 이후 추가 득점 없이 바이에른 뮌헨의 승리로 끝이 났다.

이날 이강인은 전반 25분 우스만 뎀벨레의 부상으로 긴급 투입됐다. 갑작스러운 상황 속에서 이강인은 몸도 제대로 풀지 못한 채 들어갔다. 다행히 이강인은 가벼운 몸놀림으로 동료들을 지원했다. 오른쪽 측면과 중앙을 오가면서 공격 기회를 창출하거나, 본인이 직접 마무리를 노렸다.

그리고 네베스에게 확실한 ‘택배’를 선사하면서 공격 포인트도 올렸다. 이강인이 UCL 무대에서 공격 포인트를 올린 건 2023-24시즌 UCL 16강 2차전 이후 처음이다. 당시 레알 소시에다드를 상대한 이강인은 킬리안 음바페의 득점을 도왔다. 지난 시즌에는 UCL 11경기 동안 공격 포인트가 없었다.

축구 통계 매체 ‘풋몹’은 이강인에게 평점 7.8점을 줬다. 팀 내 가장 높은 평점이었다. 이 매체에 따르면, 이강인은 바이에른 뮌헨을 상대로 슈팅 3회(유효 슈팅 1회), 패스 성공 48회(성공률 100%), 기회 창출 7회(경기 최다), 드리블 성공 1회, 크로스 성공 5회, 지상 볼 경합 성공 4회 등을 기록했다.

다만 이런 이강인의 활약에도 파리 생제르맹은 웃지 못했다. UCL 연승 기록이 중단되면서 리그 페이즈 3위로 떨어졌다. 파리 생제르맹이 UCL 경기에서 패한 건 지난 시즌 16강 1차전 리버풀전 이후 처음이다. 약 8개월 만에 무패 기록이 깨졌다.

한편, 바이에른 뮌헨에서 뛰는 김민재 역시 이 경기에 모습을 드러냈다. 교체 명단에 이름을 올린 그는 후반 36분 마이클 올리세와 교체되어 잔디를 밟았다. 요나탄 타, 다요 우파메카노와 3백을 형성한 김민재는 점수 차를 끝까지 지키며 바이에른 뮌헨에 귀중한 승리를 선사했다.

김민재가 승리에 이바지한 바이에른 뮌헨은 아스널과 함께 UCL 4연승으로 리그 페이즈 1위 자리를 유지했다.