프랭크 램파드Getty Images
배웅기

'코번트리 데뷔전→맹활약' 양민혁, 램파드 합격점 받았다! "정말 좋은 기량 보여줘" 극찬 세례

[골닷컴] 배웅기 기자 = 양민혁(19·코번트리 시티)의 데뷔전은 성공적이었다. 비록 공격포인트는 기록하지 못했지만 번뜩였고, 다음을 기대케 하는 모습에 프랭크 램파드(47) 감독 역시 엄지를 치켜세웠다.

양민혁은 11일(이하 한국시간) 영국 스토크온트렌트의 벳365 스타디움에서 열린 스토크 시티와 2025/26 잉글랜드축구협회(FA)컵 3라운드 원정 경기에 선발 출전해 후반 27분 에프런 메이슨클라크와 교체되기 전까지 72분 동안 그라운드를 누볐다. 코번트리는 후반 43분 라민 시세에게 실점하며 0-1로 석패했다.

램파드는 경기 전날 기자회견에 참석해 양민혁의 선발 기용을 시사했다. 경기는 패했지만 양민혁만큼은 확실한 존재감을 드러냈다는 평가다. 양민혁은 축구 통계 매체 'FotMob' 기준 패스 성공률 88%(21/24), 리커버리 7회, 지상 경합 성공 4회, 슈팅 2회, 파이널 서드 패스 2회, 유효슈팅 1회, 드리블 성공 1회 등을 기록하며 공수에서 활약했다.

득점과 도움을 한 끗 차로 올리지 못한 장면도 있었다. 후반 5분 박스 안에서 띄워주는 패스가 골라인 밖으로 나갔는데, 자리를 잡고 있던 2명이 스토크 수비진의 방해를 받지 않았다면 충분히 득점으로 연결될 수 있었다. 후반 24분 박스 외곽 오른발 중거리슛은 몸을 던진 벤 윌슨의 선방에 막히며 탄식을 자아냈다.

코번트리는 FA컵 탈락으로 올 시즌 온전히 잉글리시 풋볼 리그(EFL) 챔피언십에만 집중할 수 있게 됐다. 램파드는 경기 후 인터뷰에서 "FA컵 4라운드에 진출하지 못한 건 아쉬우나 우리가 어디에 초점을 두고 있는지 잘 보여준다"고 프리미어리그(PL) 승격에 '올인'하겠다는 뜻을 전했다. 코번트리는 현재 26경기 15승 7무 4패(승점 52)로 1위에 위치해 있다.

잉글랜드 챔피언십
코벤트리 시티 crest
코벤트리 시티
COV
레스터 시티 crest
레스터 시티
LEI
잉글랜드 챔피언십
스토크 시티 crest
스토크 시티
STK
퀸즈 파크 레인저스 crest
퀸즈 파크 레인저스
QPR

새롭게 영입한 로맹 에세와 양민혁의 활약에 대해서는 "우리가 더 나은 축구를 했다. 높은 점유율을 유지했고, (전 경기 대비) 교체된 여덟 명과 새롭게 합류한 두 명(에세·양민혁)이 정말 좋은 기량을 보였다"고 언급했다.

광고
0