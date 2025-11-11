“친정팀에 대한 예우” 결국 눈물까지…‘2주 전 전역→김천전 결승골’ 강원 박상혁이 보여준 진심

[골닷컴] 이정빈 기자 = 박상혁(강원FC)은 전역 후에도 김천상무 팬들을 잊지 않았다. 눈물까지 보인 그의 말에는 진심이 담겼다.

강원은 8일 김천종합운동장에서 열린 하나은행 K리그1 2025 36라운드 김천과 원정 경기에서 1-0으로 승리했다. 이날 승리한 강원은 리그 3경기 만에 승점 3을 얻었다. 오랜만에 승리하면서 분위기 전환에 성공했다.

이 경기에서 결승골을 기록한 건 박상혁이었다. 그는 김천전 이상헌과 최전방 투톱을 이뤘다. 공교롭게도 박상혁은 김천에서 군 복무를 끝낸지 약 2주 만에 김천종합운동장으로 돌아왔다. 그런데 운명의 장난인 걸까. 전반 30분 박상혁은 이상헌의 크로스를 득점으로 연결했다.

시선을 끈 건 득점 후 박상혁의 행동이었다. 김천 골망을 흔든 그는 곧바로 두 손을 들어 올리며 세리머니하지 않았다. 지금껏 많은 선수가 상무 구단에서 군 생활을 보냈지만, 전역 후에는 남이나 다름없었다. 상무 구단을 ‘친정팀’으로 여긴 선수는 많지 않았다. 그러나 박상혁은 달랐다.

박상혁은 김천에 진심이었다. 그도 그럴 것이, 박상혁은 김천에서 유망주 꼬리표를 떼어내고 K리그1에서 손꼽는 골잡이로 성장했다. 앞서 주민규(대전하나시티즌), 오현규(헹크), 조규성(미트윌란) 등 대한민국 국가대표 공격수들 그랬던 것처럼 박상혁 역시 김천에서 급격한 성장을 이뤘다.

강원에서 데뷔한 박상혁은 지난해 4월 입대했다. 그는 1년 6개월 동안 김천 소속으로 50경기 출전해 14골을 넣었다. 이번 시즌에는 33경기에서 10골을 기록하며 커리어 첫 리그 두 자릿수 득점도 달성했다. 김천 팬들은 이런 박상혁에게 매 경기 열렬한 응원을 보냈다.

박상혁은 전역 후에도 수사불패 팬들을 잊지 않고 예우를 갖췄다. 경기 후 방송사 인터뷰를 진행한 박상혁은 세리머니하지 않은 이유로 “2주 만에 김천에 왔는데, 기분이 묘했다. 친정팀을 상대한다는 건 심적으로 힘들다”라며 “친정팀에 대한 예우다. 그래서 세리머니를 자제했다”라고 설명했다.

이후 김천 팬들에게 마지막 메시지를 전해달라는 해설진의 말에 박상혁의 감정이 터졌다. 눈가가 촉촉해진 그는 “여전히 저에게 수사불패(김천상무 서포터즈) 팬들은 감사한 분들이다”라고 훌쩍이다가 “제가 잘할 때나, 못할 때나 항상 뜨거운 응원 보내주셔서 감사했다”라고 말했다.

끝으로 박상혁은 김천에서 보여준 활약을 강원에서도 이어가길 바랐다. 그는 “강원 복귀 후 첫 득점이 나오지 않아서 부담감이 있었다”라며 “이번 경기에서 첫 골을 터트렸는데, 앞으로 강원 박상혁도 즐겁고 재밌는 축구를 보여드리겠다”라고 다짐했다.