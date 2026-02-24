‘충청남도 축구 네트워크 구축’ 충남아산FC, 금산인삼FC와 업무 협약 체결

[골닷컴] 강동훈 기자 = 프로축구 충남아산FC가 지난 23일 금산인삼FC와 업무 협약을 체결했다. 이날 협약식에는 충남아산FC 이준일 대표이사와 금산인삼FC 강정훈 대표 등 양 구단 관계자들이 참석했다.

금산인삼FC는 지난해 말 창단해 충청남도 금산을 연고지로 한 신생 구단이다. 2026시즌부터 K4 리그에 공식 참가할 예정이며 ‘지역과 함께 성장하는 미래형 구단, 유소년이 꿈꾸고 지역이 응원하는 구단’을 비전으로 내세우고 있다.

이번 업무 협약을 통해 충남아산FC와 금산인삼FC는 ▲지역 축구 저변 확대 ▲유소년 육성 시스템 및 노하우 공유 ▲선수 교류 ▲공동 홍보 활동 등 다양한 분야에서 상호 협력하기로 뜻을 모았다.

충남아산FC 이준일 대표이사는 “충청남도에 위치한 금산인삼FC와 동일한 비전을 공유하며 협력하게 돼 뜻깊게 생각한다. 체계적인 교류와 지원을 통해 지역 축구 발전의 기반을 다지겠다”고 전했다.

금산인삼FC 강정훈 대표는 “신생 구단으로서 충남아산FC의 운영 노하우와 경험을 공유받을 수 있어 큰 의미가 있다. 이번 협약을 계기로 충청남도 축구의 미래를 함께 만들어가길 기대한다”고 밝혔다.

한편, 충남아산FC는 내달 2일 오후 2시 이순신종합운동장에서 파주 프런티어FC와 2026시즌 홈 개막전을 치른다. 개막전 당일에는 자동차 2대를 비롯해 냉장고, 스타일러 등 다양한 경품 추첨 이벤트도 진행될 예정이다.