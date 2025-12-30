충북청주FC, 제4대 감독으로 플라멩구·포르투 출신 마누엘 레이스 감독 선임

충북청주FC가 2026시즌을 이끌 제4대 감독으로 CR 플라멩구와 FC 포르투를 거친 포르투갈 출신의 마누엘 레이스(Manuel Reis) 감독을 선임했다.

구단은 12월 30일(화) 오전 11시 30분, 글로스터호텔 청주에서 마누엘 레이스 감독 취임 기자회견을 열고 공식 선임을 발표했다.

마누엘 레이스 감독은 플라멩구 수석코치 시절(2022-23 시즌) 브라질 1부 리그를 비롯해 리베르타도레스, 레코파, 브라질 슈퍼컵, 클럽 월드컵 등 굵직한 대회에 직접 참여하며 남미 정상급 팀의 경쟁력과 훈련·전술 시스템을 경험했다.

또한 FC 포르투에서 수석코치로 활동한 2011?12, 2012?13 두 시즌 동안 팀은 포르투갈 프리메이라리가 2연패 및 슈퍼컵 2회 우승을 달성했고, 당시 UEFA 챔피언스리그 본선 일정 준비에도 참여하며 경험을 쌓았다.

마누엘 레이스 감독은 직접 팀을 이끄는 지도자로서도 의미 있는 성과와 현장 경험을 함께 쌓아왔다. 포르투갈 3부 성격의 전국리그에 속한 SC 에스핀류를 2018?19 시즌 리그 우승으로 이끌었고, 2017?18 시즌에는 준우승을 차지했다.

그는 이러한 현장 경험을 바탕으로 세계 축구 최전선의 훈련·전술·팀 운영 방식을 깊이 익혀 왔으며, 포르투 스포츠대학(FADEUP) 출신의 UEFA PRO 라이선스를 보유한 지도자로서 ‘전술 주기화(Tactical Periodization)’ 분야의 전문가이기도 하다.

전술 주기화는 경기 전술을 중심에 두고 기술·체력·조직력을 통합해 훈련하는 포르투갈식 훈련 철학으로, 루이스 감독은 이 방법론을 여러 국가에서 강의할 만큼 높은 전문성을 갖춘 것으로 알려져 있다.

마누엘 레이스 감독은 공격성과 균형을 동시에 추구하는 지도 철학을 기반으로, 팀 전체의 움직임이 압박과 전환 그리고 볼 흐름으로 자연스럽게 연결되는 축구를 지향한다. 그는 경기 흐름을 주도하는 지능적인 플레이와 안정적인 조직력을 강조하며, 선수들의 움직임이 조화롭게 맞물려 팀의 완성도를 높이는 스타일을 꾸준히 추구해 왔다.

마누엘 레이스 감독은 이번 부임과 함께 해외 무대에서 함께 호흡을 맞춰 온 수석코치 조르지 필립(Jorge Felipe Saez Perez)과 골키퍼 코치 칸디도(Candido Rego)를 코칭스태프로 구성했다. 두 코치는 다양한 리그에서 지도자 경험을 쌓아온 인물들로, 마누엘 루이스 감독의 축구 철학을 현장에 안정적으로 구현하는 데 힘을 보탤 예정이다.

마누엘 레이스 감독은 “먼저 기회를 준 구단에게 감사하다“며 ”효율적인 축구 골을 넣을 수 있는 공격적인 축구를 추구하는데 가치관에 맞는 운영을 통해 26시즌 좋은 성적을 낼 수 있도록 열정을 쏟겠다“라고 취임 소감을 말했다.

충북청주FC 김현주 대표이사는 “남미와 유럽 무대를 두루 경험한 마누엘 레이스 감독의 합류가 우리 팀의 경기력 향상과 전술적 정체성 확립에 새로운 기준을 제시할 것으로 기대한다”며, “보다 선진적인 축구 운영 방식과 전문적인 팀 시스템을 구축하기 위해 구단 최초로 외국인 감독을 선임하는 과감한 결정을 내린 만큼, 이번 선택이 충북청주FC의 변화와 도약을 이끄는 중요한 전환점이 되길 바란다”고 말했다.

한편, 충북청주FC는 마누엘 레이스 감독을 중심으로 2026시즌 준비를 차분히 이어갈 예정이며, 1월 8일 (목) 태국 방콕으로 1차 전지훈련에 들어갈 예정이다.