충남아산FC, 2025시즌 피날레 ‘미리 메리크리스마스’ 팬들에게 승리 선물!

[골닷컴] 이정빈 기자 = 충남아산FC가 홈 폐막전에서 팬들에게 승리를 선물한다.

충남아산프로축구단(이하 충남아산FC)은 오는 23일(일) 오후 2시 이순신종합운동장에서 전남드래곤즈를 상대로 ‘하나은행 K리그2 2025’ 39라운드 홈 폐막전을 치른다.

충남아산FC는 올 시즌 전남과의 두 차례 맞대결에서 모두 무승부를 기록했으며, 통산 전적에서도 5승 8무 6패로 팽팽한 접전을 이어오고 있다. 선수들은 시즌 마지막 경기에서 홈 팬들과 함께 승리하여 유종의 미를 거두겠다는 각오다.

홈 폐막전은 ‘미리 크리스마스’를 테마로 다채로운 팬 감사 이벤트가 준비돼 있다. 경기장 외부에는 크리스마스 트리와 함께 팬들이 소원을 적을 수 있는 소원 트리 부스가 운영되며 ▲눈 던지기 ▲타투 스티커 ▲붕어빵 부스 ▲산타 분장을 한 선수를 찾아라, ‘아산!타클로스’ 이벤트 등이 진행된다. 특히 붕어빵 부스의 수익금은 아동복지시설인 ‘아인하우스’에 기부될 예정이다.

또한 현장에서는 팬들에게 꾸준한 사랑을 받아온 임채린 리포터의 팬터뷰도 진행되며 인터뷰 참여자들에게는 선착순으로 선수 포토카드를 증정한다.

장내에서는 경기장 곳곳에 숨겨진 스티커를 찾는 ‘OWL NEST 보물 찾기’와 LED 전광판을 통해 선수들의 감사 메시지가 송출된다.

이날 에스코트는 탄자니아 유니폼 기부에 참여한 ‘글로벌투케더’ 자원봉사자들을 초청하고 하프타임에는 아산이 자랑하는 감성 인디 4인조 ‘오아밴드’가 크리스마스 캐럴 메들리 공연을 선보일 계획이다.

한편, 충남아산FC와 전남과 펼쳐지는 폐막전은 오는 23일(일) 오후 2시 KFN, 쿠팡플레이를 통해 생중계된다.