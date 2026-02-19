충남아산FC, 프라이드병원과 2026시즌 공식 의료 업무 협약 체결

[골닷컴] 강동훈 기자 = 프로축구 충남아산FC가 지난 10일 이순신종합운동장에서 프라이드병원과 2026시즌 공식 의료 업무 협약을 체결했다. 이날 협약식에는 충남아산FC 박명화 사무국장과 프라이드병원 전용철 대표원장이 참석했다.

아산시 배방읍에 위치한 프라이드병원은 실력 있는 의료진과 최첨단 의료 장비를 갖춘 종합 의료기관으로 정확한 진단과 난이도 높은 수술이 가능한 병원이다. 관절·척추센터, 내과센터, 특화수술센터, 도수재활센터 등 다양한 진료 센터를 운영하며 지역 주민의 건강 증진에 기여하고 있다.

이번 협약에 따라 충남아산FC와 프라이드병원은 2026시즌 동안 긴밀한 협력을 바탕으로 선수단 건강 관리와 지역 사회 상생을 위한 다양한 활동을 이어갈 예정이다. 프라이드병원은 충남아산FC 선수단 및 임직원을 대상으로 비급여 진료 할인 등 전문적인 의료 서비스를 제공하고, 충남아산FC는 홈경기 시 경기장 내 A보드 광고 제공, 구단 홍보 채널을 활용한 홍보 활동 등 공식 파트너로서 협력할 예정이다.

프라이드병원 전용철 대표원장은 “충남아산FC와 공식 의료 협약을 맺게 되어 뜻깊게 생각한다. 선수단과 구단 구성원들이 최상의 컨디션을 유지할 수 있도록 의료 지원에 최선을 다하겠다”고 말했다. 이에 이준일 대표이사는 “지역을 대표하는 의료기관인 프라이드병원과 함께하게 되어 든든하다. 이번 협약은 선수단의 건강 관리와 경기력 향상에 큰 도움이 될 것”이라고 전했다.