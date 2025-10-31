충남아산FC 정마호·이유민‘축구로 전한 에너지’ 송곡초에서 비타민 스쿨 실시

[골닷컴] 이정빈 기자 = 충남아산프로축구단(이하 충남아산FC)은 지난 29일(수) 송곡초등학교(이하 송곡초)를 방문해 10월 마지막 ‘비타민 스쿨’을 진행했다. 이날 프로그램에는 약 20명의 학생이 참여했으며, 충남아산FC의 정마호·이유민 선수가 함께해 학생들과 뜻깊은 시간을 보냈다.

송곡초는 2024년부터 진행 중인 학교 건물 개축 공사로 인해 운동장 사용이 제한되면서, 학생들이 마음껏 뛰놀 수 있는 기회가 줄어든 상황이다. 송곡초 교사는 “학생들은 여전히 에너지가 넘치고 축구에 대한 관심도 식지 않았다. 학생들이 계속해서 축구와 가까이 지낼 수 있는 기회를 마련해 주고 싶다”라고 사연을 전해왔다. 이에 충남아산FC는 송곡초 학생들에게 ‘선수들과 축구를 즐길 수 있는 특별한 시간’을 선물하고자 이번 비타민 스쿨을 추진했다.

수업은 강당에서 진행됐으며 정마호·이유민 선수의 시범을 시작으로 기본기 훈련을 비롯해 색깔콘을 활용한 패스·드리블 게임, 팀별 미니 매치, 팬 사인회 등 다양한 프로그램으로 이어졌다.

수업에 참여한 한 학생은 “운동장에서 뛰지 못해 내내 아쉬웠다. 선수들이 직접 와서 함께 축구할 수 있어 너무 즐거웠다”라며 “다음에도 꼭 다시 왔으면 좋겠다”라고 말했다.

정마호 선수는 “비타민 스쿨은 처음이라 긴장했지만, 학생들의 축구 열정을 느껴져 좋았다. 경기장에도 많이 찾아와서 밝은 에너지와 응원해 주면 좋겠다”라고 소감을 전했다.

한편, 충남아산FC는 오는 11월 2일(일) 오후 4시 30분 이순신종합운동장에서 천안시티FC와 맞대결을 갖는다.