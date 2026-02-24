‘충남아산FC가 간다!’ 홈 개막전 앞두고 비타민 걸스와 깜짝 홍보 이벤트 성료

[골닷컴] 강동훈 기자 = 프로축구 충남아산FC가 지난 21일 아산시 관내 4곳을 찾아 홈 개막전 홍보 활동을 펼쳤다. 행사는 아산시 내 유동인구 밀집 지역인 파라다이스 스파 도고, 이순신체육관, 온양온천역, 이마트 아산점 총 4곳에서 이뤄졌으며 홈 개막전을 알리고 신규 관람객 유입을 확대하고자 마련됐다.

현장은 그야말로 축제 분위기였다. 구단 치어리더 비타민 걸스의 공연을 시작으로 퀴즈 이벤트와 미니 게임이 순차적으로 진행됐다. 상품으로는 홈 개막전 할인권, 구디백, 짐색이 증정돼 시민들의 호응을 이끌어냈다. 특히 파라다이스에서는 시민들의 폭발적인 반응에 힘입어 비타민 걸스의 추가 공연이 펼쳐지기도 했다.

충남아산FC 홍보마케팅팀 하태진 팀장은 “홈 개막전을 앞두고 아산 시민들과 직접 소통할 수 있는 뜻깊은 시간이었다. 현장에서 보여주신 뜨거운 관심과 응원이 3월 2일 경기장에서도 이어지길 기대한다”라고 전했다.

한편, 충남아산FC는 오는 3월 2일 오후 2시 이순신종합운동장에서 파주 프런티어FC와 하나은행 K리그2 2026 1라운드 홈 개막전을 치른다. 개막전 당일에는 자동차 2대를 비롯해 냉장고, 스타일러 등 다양한 경품 추첨 이벤트도 진행될 예정이다.