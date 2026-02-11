충남아산, '10년 동행' 파라다이스 스파 도고와 2026시즌 업무협약 체결

[골닷컴] 배웅기 기자 = 충남아산FC가 9일 충남 아산 소재 파라다이스 스파 도고와 오는 2026시즌 업무협약을 체결했다.

협약식에는 이준일 충남아산 대표이사와 조태호 파라다이스 스파 도고 지점장을 비롯한 양사 관계자들이 참석했다.

충남아산과 파라다이스 스파 도고는 지난 2017년 첫 협약을 시작으로 지금까지 10년 동안 파트너십을 이어오며 지역 스포츠와 레저 산업의 상생을 도모해 왔다.

아산을 대표하는 '국민보양온천' 파라다이스 스파 도고는 최상급 온천수와 다양한 실내외 스파풀을 갖춘 프리미엄 힐링 시설이다. 키즈랜드, 파도풀 등 가족형 테마 시설을 통해 방문객에게 건강한 휴식과 여가 공간을 제공하고 있다.

충남아산은 이번 협약으로 스파 및 사우나 이용권, 캐빈파크 숙박 이용권 등 현물을 후원받는다. 해당 혜택은 선수단 복지와 홈 경기 관중을 위한 경품으로 활용된다. 또한 충남아산은 홈 경기 시 이순신종합운동장 내 LED 광고 보드와 전광판에 영상을 송출하며 사회관계망서비스(SNS)를 활용해 파라다이스 스파 도고를 홍보할 예정이다.

이준일 대표이사는 "충남아산과 오랜 시간 함께해 주신 파라다이스 스파 도고에 감사드린다. 2026시즌에도 양사의 협력이 지역사회와 팬분들께 긍정적인 시너지 효과를 만들어내길 기대한다"고 말했다.

조태호 지점장은 "충남아산과 10년째 동행을 이어가게 돼 뜻깊다. 앞으로도 구단 구성원의 건강한 휴식과 만족을 위해 적극 협력하겠다"고 전했다.