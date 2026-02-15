충남아산, 홈 개막전서 '자동차 2대' 쏜다…안성준·일레븐 초청 공연까지!

[골닷컴] 배웅기 기자 = 충남아산FC가 2026시즌 포문을 화려하게 연다.

충남아산은 내달 2일 오후 2시 이순신종합운동장에서 파주 프런티어 FC와 하나은행 K리그2 2026 1라운드 홈 개막전을 치른다.

이번 경기는 임관식 감독 체제로 치르는 첫 공식전이다. 새로운 출발을 알리는 자리인 만큼 팬들을 위한 다양한 볼거리가 준비됐다.

경기 전에는 구단주 오세현 아산시장과 김태흠 충남도지사가 시축에 나선다. 하프타임에는 여자 아이돌 일레븐, 경기 후에는 '트로트의 민족' 우승자 안성준이 클로징 공연을 펼친다.

하이라이트는 경품 이벤트다. 경품으로는 캐스퍼 2대, 세탁기, 냉장고, TV, 스타일러 등 다양한 제품이 제공된다. 입장 시 배부되는 경품 응모권을 통해 이벤트에 참여할 수 있다.

경기장 외부 광장에서는 푸드트럭과 무료 커피차가 운영되며 다양한 먹거리와 즐길 거리로 축제 분위기가 조성될 전망이다.

파주전 티켓은 오는 19일부터 NOL 티켓을 통해 온라인 예매가 가능하며 경기 당일 현장에서도 구매할 수 있다.