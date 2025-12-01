‘충격 폭로’ “신태용 감독에게 폭행 당했다” 어렵게 말 꺼낸 울산 정승현

[골닷컴, 울산] 김형중 기자 = “받는 사람이 폭행이라 생각 들면 그건 폭행이다”

울산 HD 수비수 정승현이 무거운 표정으로 말을 꺼냈다.

울산은 30일 오후 2시 문수월드컵경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2025 38라운드에서 제주SK에 0-1로 패했다. 그러나 10위 수원FC가 광주FC에 패하는 바람에 울산이 9위로 1부 리그 잔류에 성공했다.

경기 후 믹스트존(공동취재구역)에서 정승현이 취재진과 만났다. 이 자리에서 정승현은 전임 신태용 감독과의 갈등에 대해 솔직히 털어놓았다.

최근 국내 축구계에 퍼졌던 신태용 감독의 뺨 때리는 영상 속 주인공이 정승현이었다. 이에 대해 질문이 나오자 정승현은 “많은 분들이 걱정해 주셨다. 부모님도 보셨으면 속상해 하셨을 것”이라며 “이게 맞나 싶었다. 기분이 정말 좋지 않았다. 요즘 시대와 맞지 않다. 성폭력이든 폭행이든 받는 사람이 폭행이라 생각 들면 그건 폭행“이라고 말했다. 또 “이청용 형, 주장단, 구단에서 압장문을 발표할 것으로 생각한다”고 덧붙였다.

신태용 감독은 지난 8월 좌초하던 울산의 소방수로 부임했지만 불과 65일 만에 경질되었다. 7경기 연속 무승의 여파가 컸다. 또 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 상하이 원정 후 기자회견에서 나온 ‘선수단 물갈이’ 발언이 도화선이 됐다.

정승현은 “그 인터뷰가 나왔을 때 정말 당황했고 동요됐다. 호텔로 와서 어린 선수들을 비롯해 모든 선수들이 심각하게 받아들였다. 다른 팀을 찾아야 하나? 얘기도 나왔다. 충격을 받았고 선수들 입장에선 쉽지 않았다”라고 전했다.

이어 “중동(알 와슬)에 있을 때 당시 감독께서 선수들에게 욕을 하고 인터뷰도 세게 해서 경질됐다. 축구계를 떠나 어디서든 있어선 안 되는 일”이라고 말했다.

정승현은 “축구선수는 축구에만 집중해야 한다. 많은 선수들이 훈련과 경기가 아닌 다른 부분에 신경을 썼던 것 같다. 외적인 스트레스도 많았다. 팬들도 고생 많으셨지만 선수들도 내부적으로 힘들었다”라고 이야기했다.

마지막으로 신태용 감독이 선수들 귀에 휘슬을 불었냐는 질문에 “맞으니깐 그런 얘기가 나왔을 것”이라고 부인하지 않았다. 또 “너무 많아서 이 자리에서 다 말씀드리긴 힘들다. 시간이 오래 걸린다. 구단에서 입장문 잘 준비할 것”이라며 인터뷰를 마쳤다.