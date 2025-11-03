축구협회, 이재성 A매치 100경기 출전 기념식 연다…14일 볼리비아전서 ‘한정판 MD증정 팬존’ 등 운영

[골닷컴] 강동훈 기자 = 대한축구협회는 오는 14일 대전월드컵경기장에서 열리는 볼리비아와 A매치 평가전에서 이재성(33·마인츠)의 A매치 100경기 달성을 기념하는 기념식을 진행한다. 또한 경기 당일 관중석에는 ‘이재성 팬존’이 별도로 운영된다.

이재성은 지난 2015년 3월 27일 대전월드컵경기장에서 열린 우즈베키스탄과 A매치 평가전에서 데뷔전을 치른 이후 꾸준히 태극마크를 달고 활약해왔다. 2018 러시아 월드컵 2022 카타르 월드컵, 2019 UAE(아랍에미리트) 아시안컵, 2023 카타르 아시안컵 등에 참가하며 중원을 책임져온 그는 지난 10월 브라질과 A매치 평가전에서 100경기 출전을 달성했다.

축구협회는 이재성의 오랜 헌신과 성취를 기념하기 위해, 그가 첫 A매치를 치렀던 대전월드컵경기장에서 뜻깊은 기념식을 마련한다. 기념식은 경기 킥오프 전 진행되며, 이재성에게 100경기 출전 기념 트로피와 기념 액자가 전달될 예정이다.

관중석에 운영되는 ‘이재성 팬존’은 프리미엄 A석 바로 옆인 W23구역에 위치하며, 가격은 27만 원으로 프리미엄 A석보다 다소 저렴하게 책정됐다. 해당 구역 티켓을 구매한 관람객에게는 팬존 한정으로 제작된 ‘이재성 100경기 기념 팬박스’가 제공된다. 팬박스 구성품은 포토북, 팬존 전용 키링, 뱃지, 머플러다.

또한 남측 광장에 운영될 KFA Play Ground의 협회 공식 스토어에서는 별도 판매용 이재성 특별 MD를 200개 한정으로 출시한다. 판매 구성품은 키링(팬존 전용과 별도 상품), 머플러, 변온 머그컵이다.

볼리비아전 티켓은 축구협회 공식 플랫폼 PlayKFA(www.playkfa.com) 및 모바일 애플리케이션을 통해 구매할 수 있다. 예매는 3일 오후 7시 VIP 회원 대상 선예매를 시작으로, 4일 오후 7시 일반 예매가 진행된다.

축구협회 관계자는 “이재성은 오랜 기간 축구대표팀의 중심에서 헌신해온 선수로, A매치 데뷔 장소인 대전월드컵경기장에서 팬들과 함께 100경기 달성을 기념하게 되어 더욱 뜻깊다”며 “이재성 팬존을 통해 팬들이 잊지 못할 추억을 남기길 바란다”고 전했다.