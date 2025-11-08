축구협회 ‘오피셜’ 공식발표, 韓 축구 유럽 원정 평가전 떠난다…2차전 상대 FIFA 여자 랭킹 11위 ‘강호’ 네덜란드 확정

[골닷컴] 강동훈 기자 = 대한축구협회는 한국 여자 축구가 11월과 12월에 열리는 유럽 원정 평가전에서 네덜란드와 맞대결을 펼친다고 8일 밝혔다. 한국이 네덜란드와 맞붙는 건 이번이 처음이다.

신상우 감독이 이끄는 한국은 국제축구연맹(FIFA) 여자 A매치 기간에 유럽에서 총 두 차례 평가전을 가질 예정이다. 이 가운데 2차전 상대가 네덜란드로 확정됐다. 축구협회는 1차전 상대와 장소는 곧 확정해 발표할 예정이다.

한국은 12월 3일 오전 4시 45분(한국시간) 네덜란드 발베이크의 만데마케르스 스타디온에서 네덜란드와 평가전을 치른다. 네덜란드는 현재 FIFA 여자 랭킹 11위로 한국(21위)보다 10계단 위에 위치한 강호다.

특히 네덜란드는 지난 2019년 프랑스에서 열린 FIFA 여자 월드컵에서 준우승을 차지한 바 있다. 당시 준우승으로 FIFA 여자 랭킹이 3위까지 올랐으며 이후에도 10위권 안팎에 꾸준히 위치했다.

신 감독은 오는 17일 최종 명단을 확정한 뒤 23일 인천국제공항을 통해 출국할 예정이다. 지난 7월 국내에서 열린 동아시아축구연맹(EAFF) E-1 챔피언십(동아시안컵)에서 20년 만에 우승한 뒤 약 4개월 만에 다시 모이게 된다.

앞서 10월 FIFA 여자 A매치 기간에는 전국체전에 출전하는 국내 팀들을 배려하기 위해 소집하지 않았다. 올해 부산에서 열린 전국체전에선 화천 KSPO가 문경 상무를 꺾고 우승을 차지했다.

한편, 한국은 내년 3월 호주에서 열리는 아시아축구연맹(AFC) 여자 아시안컵을 통해 2027년 브라질에서 열리는 FIFA 여자 월드컵 출전에 도전한다. 한국은 AFC 여자 아시안컵에서 호주, 이란, 필리핀과 함께 A조에 속했다.

AFC 여자 아시안컵은 FIFA 여자 월드컵 아시아 지역 예선을 겸한다. AFC 여자 아시안컵에서 상위 6개국은 FIFA 여자 월드컵 본선에 직행하며, 7위와 8위는 대륙 간 플레이오프(PO)를 통해 본선 진출 여부를 가린다.