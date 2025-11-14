‘철기둥’의 짝은 누가 될까…김민재 “누구든 똑같다, 어떤 선수와 뛰더라도 편해” [GOAL 대전]

[골닷컴, 대전] 이정빈 기자 = 돌아온 국가대표 공격수 조규성이 복귀전에서 득점까지 선보였다. 득점하겠다는 집념 하나로 이룬 값진 성과였다

홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구 국가대표팀은 14일 오후 8시 대전월드컵경기장에서 열린 볼리비아와 친선전에서 2-0으로 승리했다. 손흥민의 프리킥 득점 이후 조규성이 쐐기골을 기록했다.

이날 김민재는 김태현과 함께 센터백 듀오를 형성했다. 전반전 볼리비아 공격수들이 저돌적으로 달려들었지만, 김민재는 흔들리지 않았다. 김민재가 90분 끝까지 견고함을 유지한 덕에 홍명보호가 무실점 승리를 신고했다.

경기 후 믹스트존(공동취재구역)에서 취재진과 만난 김민재는 전반전 끝난 후 라커룸에서 무슨 이야기를 나눴는지 질문받자, “전반 끝나고 선수끼리 월드컵 가기 전에 이기는 습관을 들이자고 했다. 이길 수 있는 경기는 이겨야 한다”라고 말했다.

전반전 동안 대표팀이 고전한 이유로는 “상대가 수를 맞춰서 압박했다. 저희가 수적 우위를 만들지 못한 게 이유였다”라며 “후반전에는 수비형 미드필더가 내려와서 빌드업에 관여했다. 선수끼리 여러 가지 방법을 시도하면서 해결했다”라고 설명했다.

한동안 3백을 활용하던 홍명보 감독이 이번에는 4백으로 볼리비아를 상대했다. 김민재는 이에 “감독님이 4백으로 전형을 구성하셨다. 4백을 원하시면 4백, 3백을 원하시면 3백으로 뛰는 거다”라며 “환경이 바뀔 때마다 선수들이 헷갈릴 수 있고, 안 그럴 수도 있다. 바뀔 때마다 본인의 역할을 잘 아는 게 중요하다. 저는 큰 문제 없다”라고 강조했다.

홍명보 감독이 심혈을 기울이는 부분 중 하나가 김민재의 파트너다. 김민재는 월드컵을 앞두고 대표팀에서 여러 파트너와 경기를 뛰고 있다. 김민재는 “어떤 선수와 경기하든 똑같다. 태현, (이)한범, (조)유민, (박)진섭이 형 모두 스타일이 어떤지 알고 있기에 불편한 건 없다. 어떤 선수와 뛰든 편하다”라고 이야기했다.

이날 김민재는 대표팀에서 처음으로 김태현과 나란히 섰다. 김태현과 호흡에 관해서는 “호흡은 좋았다. 경기하면서 안 맞았던 부분은 소통으로 해결하고자 했다”라며 “결과적으로 잘 해결됐다. 무실점으로 좋은 경기 했다”라고 평가했다.

김민재는 유독 월드컵 직전에 부상 문제가 발생했다. 지난 카타르 월드컵에서도 최상의 상황은 아니었다. 김민재는 최근 몸 상태에 관해서 “안 좋아도 뛰는 거다. 심한 수준은 아니다. 조금 안 좋은 정도다”라며 “어떤 선수든 월드컵 가기 전에는 좋은 몸 상태를 유지하고 싶어 한다. 저도 그렇다”라고 했다.

한편, 김민재는 조규성과 합작 세리머니를 펼친 이유로 “규성이가 오랜만에 득점했는데, 선수들 모두 기뻐서 뛰어갔다. 준비된 건 아니고 규성이가 찍자고 하길래 찍었다”라고 비화를 알렸다.