‘차범근 축구상 베스트11 수상’ U-18 연령별 국가대표 출신 최준영, ‘K리그2 정식 참가 확정’ 김해FC 이적 [오피셜]

[골닷컴] 강동훈 기자 = 프로축구 K리그2(2부) 김해FC가 선수단 구성 막바지에 돌입한 가운데 중앙 수비수 최준영을 영입하면서 수비진을 보강했다.

최준영은 FC서울 산하 오산중, 오산고를 거치며 18세 이하(U-18) 연령별 국가대표로 선발되는 등 돋보이는 활약을 펼친 유망주다. 또 U-18 베스트 영플레이어와 차범근 축구상 베스트11을 수상한 이력도 가지고 있다.

최준영은 큰 키와 출중한 피지컬, 강인한 체력, 동료와의 소통을 통한 연계 플레이 등으로 안정적인 수비력을 보여주며, 적절한 전진패스와 뛰어난 빌드업 능력으로 경기를 풀어나가는 데 강점을 보이는 중앙 수비수다.

손병철 단장은 “이번에 영입한 최준영은 학창 시절부터 본인의 역량을 입증받은 유능한 인재”라며 “선수가 가진 잠재력을 마음껏 발휘하여 팀 수비력 강화에 한 몫 보탤 수 있을 것으로 기대한다”고 강조했다.

한편, 김해FC는 개막을 한 달여 남겨두고 동계 훈련에 매진하고 있으며, 선수단과 주장단 구성을 통한 팀 조직력 강화와 경기력 향상에 힘쓰고 있다.