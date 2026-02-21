지난 시즌에 이어 새 시즌도 헌신하며 선수단 이끈다…프로축구 강원FC, 이유현 주장 선임 [오피셜]

[골닷컴] 강동훈 기자 = 프로축구 K리그1(1부) 강원FC가 새 시즌을 이끌 주장단 구성을 완료했다. 강원은 26일 2026시즌 주장에 이유현을 선임했다고 밝혔다. 부주장에는 모재현, 서민우, 이기혁이 이름을 올렸다. 검증된 리더십을 갖춘 주장단과 함께 새 시즌을 준비한다.

지난 시즌 주장 완장을 넘겨받은 이유현은 새 시즌에도 주장을 맡는다. 시즌 내내 팀을 위해 헌신하며 리더십을 보여준 이유현은 “작년보다 더 높은 위치에 있을 수 있도록 선한 일에 앞장서겠다”며 “보다 견고하고 강한 팀으로 거듭날 수 있도록 더욱 노력하겠다”고 말했다.

모재현은 군 복무를 마친 뒤 지난 시즌 중반 합류해 공격의 중심으로 자리 잡았다. 새 시즌 새롭게 부주장을 맡은 모재현은 “팀에서 부주장을 맡게 되어 영광스럽다”며 “감독님께서 믿고 맡겨주신 만큼 선수들과 힘을 모아 좋은 방향으로 나아갈 수 있도록 노력하겠다”고 소감을 밝혔다.

과거 부주장을 맡았던 바 있는 서민우는 군 복무 후 지난 시즌 후반기부터 다시 부주장으로서 팀을 이끌었다. 서민우는 “올해도 부주장으로 선임돼 책임감을 느낀다”며 “경기장 안팎에서 팀이 하나가 될 수 있도록 역할을 충실히 하겠다”고 말했다.

이기혁은 강원에서 성장해 국가대표 무대를 경험했다. 지난 시즌에 이어 새 시즌에도 부주장으로서 팀을 보좌하는 그는 “다시 믿고 맡겨주신 만큼 책임을 갖고 더 나은 팀을 만드는 데 힘을 보태겠다”며 “주장인 (이)유현이 형을 중심으로 감독님과 꾸준히 소통해 팀이 하나가 되도록 돕겠다”고 각오를 다졌다.