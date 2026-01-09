‘제주도 토박이 출신’ 베테랑 수비수 동행 계속 이어간다! 프로축구 제주, 임창우와 재계약 체결 [오피셜]

[골닷컴] 강동훈 기자 = 프로축구 K리그1(1부) 제주 SK 베테랑 수비수 임창우의 남다른 제주사랑은 계속된다. 2023년 제주 유니폼을 입은 제주도 토박이 출신 임창우가 재계약을 체결하면서 동행을 계속 이어간다.

임창우는 제주도 토박이 출신으로 지난 2023년 7월, 프로 데뷔 이후 처음으로 고향팀 제주에 입단했다. 공수 밸런스가 탁월해 전천후 멀티 수비자원으로 그동안 제주에서 주포지션인 측면 수비수뿐만 아니라 중앙 수비수, 수비형 미드필더까지 맹활약했다. 특히 지난해 K리그2(2부) 수원 삼성과의 승강 플레이오프(PO) 1·2차전에서 모두 선발 출전해 무실점 수비를 이끌며 팀의 잔류를 이끄는 주역으로 떠올랐다.

무엇보다 제주에 진심인 임창우다. 그는 누구보다 제주를 많이 사랑하는 선수로 유명하다. 지난 2014년 제주에서 열린 제95회 전국체육대회에서 성화 최종주자를 맡았고, 2019년 아랍에미리트(UAE) 왈와흐다에서 활약하던 당시에는 UAE 현지에서 우수꿈나무 해외연수 중이던 제주 연수단을 초청해 만찬을 제공하는 등 언제 어디서나 고향 제주에 대한 애정과 자부심을 드러냈다.

제주 유니폼을 입어도 변함이 없었다. 2023년 11월 25일 대전 하나시티즌과 K리그1 홈 최종전에서 2024학년도 대학수학능력시험을 치르느라 몸과 마음이 지친 제주의 수험생들을 격려하기 위해 자비 5백만원을 들여 제주도내 고등학교 3학년 1천500명을 초대했다. 같은해 12월 28일 제주도축구협회 시상식 및 축구인의 날 행사 현장을 찾아 제주도 축구 꿈나무 육성 지원금 5백만원을 전달하기도 했다.

임창우는 “제주 선수로 뛸 수 있다는 것은 내게 있어 정말 큰 의미를 지닌다. 내게는 태어나고 자란 곳에서 뛴다는 사명감이 있다. 그래서 누구보다 제주도민의 성원에 보답하고자 하는 열망이 크다. 올해에도 제주를 위해 매 순간 최선을 다하겠다”고 재계약 체결 소감을 전했다.