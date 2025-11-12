전북 송범근, 10월 K리그 ‘의사가 만든 링티 이달의 세이브’ 수상

[골닷컴] 이정빈 기자 = 전북 송범근이 2025시즌 10월 K리그 ‘의사가 만든 링티 이달의 세이브’를 수상했다.

링티가 후원하는 ‘의사가 만든 링티 이달의 세이브'는 매월 가장 인상 깊은 선방을 펼친 선수에게 수여하는 상이다. 수상자는 두 명의 후보를 대상으로 진행하는 팬 투표 결과에 따라 결정된다. 투표는 K리그 멤버십 애플리케이션 ‘Kick’(80%)과 링티 공식몰(20%)을 통해 집계된다. ‘Kick’에서는 가입자당 하루 1회씩, 투표 기간 동안 총 3회 참여할 수 있으며, 링티 공식몰에서는 가입자당 1회 투표 가능하다. 또한, 링티 공식몰을 통해 투표에 참여한 모든 팬에게는 링티 적립금을 포함한 다양한 경품이 제공된다.

10월 ‘이달의 세이브’는 K리그1 32~34라운드 경기를 대상으로 했고, 후보에는 전북 송범근과 대구 한태희가 이름을 올렸다.

송범근은 32라운드 제주전 후반 9분 골문 구석으로 향하는 유인수의 헤딩슛을 역동적으로 막아냈다. 한태희는 32라운드 광주전 후반 추가시간 조성권과 박인혁의 강력한 슈팅을 연달아 막으며 후보에 올랐다.

‘Kick’과 링티 공식몰을 통해 진행된 투표는 이달 6일(목)부터 8일(토)까지 3일간 실시했다. 투표 가중치 환산 결과 송범근이 50.8점(6,150표)을 받아 49.2점(6,043표)을 받은 한태희를 제치고 ‘10월 이달의 세이브’를 차지했다. 이번 수상으로 송범근은 지난 5월, 7월, 9월에 이어 올 시즌 네 번째 이달의 세이브를 수상하게 됐다.

수상자로 선정된 송범근에게는 상금 100만 원과 함께 트로피가 주어진다. 연맹은 올 시즌부터 이달의 세이브 수상자의 친필 사인을 받은 레플리카 트로피를 제작해 기부 경매를 진행하고 있다.

프리미엄 건강 브랜드 링티는 물 500mL에 1포를 혼합하여 음용하는 대표 제품인 '링티 오리지널'을 통해 경구형 수액 분야를 개척해 나가고 있다. 링티는 출시 7년 만에 1억 포 판매라는 기록을 세운 것은 물론, 링티 수분콜라겐, 닷티(체지방 감소 건강기능식품), 링티제로, 레몬라이트(체지방 감소 기능성표시식품), 고소틴(단백질 분말) 등 다양한 제품 연구 및 출시를 이어가고 있다.

또한 링티는 군인, 소방공무원, 해양경찰, 의료진 등 국가를 위해 헌신하는 분들을 대상으로 지속적인 제품 기증을 진행하며 사회 공헌 활동에 앞장서고 있다.