[전반 종료] '슈팅 단 1개' 홍명보호, 가나 상대 고전 속 전반 0-0

[골닷컴, 상암] 김형중 기자 = 홍명보 감독이 이끄는 축구 국가대표팀이 아프리카 맹주 가나를 상대로 전반을 득점 없이 마쳤다.

한국은 18일 오후 8시 서울월드컵경기장에서 열린 가나와의 친선 경기에서 0-0 비긴 채 전반을 마쳤다. 홍명보호는 슈팅 1개에 불과한 고전 속에 전반을 마치며 어려운 경기를 펼쳤다.

홍명보 감독은 오현규를 원톱에 배치했다. 손흥민과 이강인이 양 측면에서 섰고 중원은 옌스 카스트로프와 권혁규, 오른쪽 설영우, 왼쪽 이태석이 자리했다. 박진섭과 김민재, 조유민은 스리백을 구성했고 골문은 송범근이 지켰다.

이에 맞서는 가나는 아사레 골키퍼를 비롯해 세이두, 이렌키이, 아드제테이, 멘사, 오퐁, 시보, 본수 바아, 술레마나, 아두, 오우수가 선발로 나왔다.

영상 1도의 추운 날씨 속에 킥오프했다. 한국은 초반 분위기를 잡아갔지만 박스 안에서 기회를 만들지 못했다. 가나의 역습도 매섭지 못했지만 한국은 상대 수비를 효율적으로 공략하지 못했다.

전반 중반 이후 가나가 주도권을 잡았다. 한국 수비가 물러서는 경향을 보이자 중거리 슈팅으로 한국 골문을 노렸다. 골문으로 향하진 못했지만 한국으로선 수비 조직력 재정비가 필요했다.

한국은 전반 40분에서야 첫 슈팅을 기록했다. 손흥민의 코너킥을 권혁규가 머리로 돌려놓았지만 골키퍼 정면으로 향했다. 양 팀의 전반은 0-0 득점 없이 종료됐다.