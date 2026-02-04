장애인 스포츠 복지 위한 '특별한 어시스트'…화성, 유관기관과 업무협약 체결

[골닷컴] 배웅기 기자 = 화성FC가 지역사회 유관기관과 손을 맞잡고 장애인 스포츠 복지 실현과 축구 저변 확대에 나선다.

화성은 지난달 30일 경기도 화성 소재 동탄아르딤복지관에서 화성시사회복지재단, 화성시동탄아르딤복지관과 '지역사회 장애인의 스포츠 참여 기회 확대 및 건강 증진을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다.

이날 협약식에는 송종국 화성 대표이사를 비롯해 황운성 화성시사회복지재단 대표이사, 한근식 화성시동탄아르딤복지관 관장 등 주요 관계자들이 참석해 장애인 체육 활성화를 위한 기관 간 긴밀한 협력을 약속했다.

이번 협약은 장애인의 신체적, 정신적 건강 증진을 도모하고 지속 가능한 스포츠 복지 환경을 조성하고자 추진됐다. 3개 기관은 협약에 따라 ▲지역사회 장애인의 스포츠 활동 참여 기회 확대, ▲발달장애인 축구 팀 '아르딤FC' 활성화 지원, ▲기관 간 시설 및 장소 공유, ▲잠재적 대상자 발굴 및 맞춤형 프로그램 제공 등 다각적인 협력 사업을 전개할 예정이다.

특히 화성은 프로 구단이 보유한 인프라와 전문 인력을 적극 활용해 실질적인 지원에 나선다. 선수단이 직접 참여하는 재능기부 프로그램을 비롯해 전문적인 축구 클리닉, 체험형 훈련 등 발달장애인의 눈높이에 맞춘 다양한 콘텐츠로 생활체육 접근성을 높인다는 계획이다.

송종국 대표이사는 "축구를 통해 신체적 제약 없이 누구나 즐거움과 성취감을 느낄 수 있도록 돕는 게 시민구단의 중요한 역할이다. 앞으로도 지역 복지 기관들과 긴밀히 소통해 장애인 스포츠 활성화는 물론 지역사회에 선한 영향력을 전파하는 사회적 가치 실현에 앞장서겠다"고 밝혔다.

화성은 지역사회와 함께 성장하는 프로 축구단으로서 유소년 육성, 취약계층 지원, 지역 밀착 마케팅 등 다양한 사회 공헌활동을 지속적으로 확대해 나가고 있다.